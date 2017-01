Un bărbat în vîrstă de 50 de ani şi concubina lui au fost găsiţi, sîmbătă seară, fără suflare, în camera pe care o închiriaseră într-un imobil din Mangalia. Descoperirea macabră a fost făcută de proprietarul casei în care Marin Cristea şi concubina lui, Stela Odor, de 39 ani, trăiau de mai multe luni. „Am bătut la uşă, nu mi-a răspuns nimeni, aşa că am intrat. I-am văzut pe amîndoi dezbrăcaţi, întinşi pe patul din cameră. Mirosea foarte puternic a gaz şi mi-am dat imediat seama că au murit asfixiaţi cu monoxid de carbon. Foloseau un arzător pentru a se încălzi. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să închid butelia, după care am sunat la 112 şi am chemat o ambulanţă. Am avut noroc că nu am sărit cu toţii în aer. Nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întîmplat dacă intram în cameră cu o ţigară aprinsă”, a declarat Memet Asan, în vîrstă de 76 de ani, proprietarul imobilului situat pe strada Portului. Din nefericire, medicii care au răspuns la solicitare nu au mai putut face nimic pentru a-i salva pe cei doi. Trupurile neînsufleţite au fost transportate la morga cimitirului central, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei exacte a morţii. Poliţiştii din Mangalia au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a petrecut această tragedie.