Au murit intoxicaţi

Poliţiştii constănţeni continuă cercetările în cazul celor trei persoane găsite, vinerea trecută, fără suflare, într-o casă din localitatea Viişoara. Rezultatele necropsiilor arată că cele trei victime au murit intoxicate cu gazele emanate de o butelie racordată la un arzător. Oamenii legii spun că în această fază a anchetei nu există suspiciuni. Amintim că Marin Gheorghe, de 51 de ani, concubina acestuia, Floarea Dinu, de 49 de ani, şi Ion Oancea, de 68 de ani, au fost găsiţi morţi vinerea trecută de fratele lui Marin Gheorghe. „Am avut un mort în sat şi soţia mea mi-a zis că după ce mergem la priveghi să trecem să vedem ce s-a întâmplat cu fratele meu. Eu nu îl mai întâlnisem de o săptămână şi am crezut că a plecat iar pe la Satu Nou, unde a mai stat şi anul trecut câteva luni. Am auzit că măgarul ar fi în curtea lui Ion Oancea şi am zis măcar să trecem să îi dăm animalului nişte apă. Am intrat în curte, am strigat, dar nu ne-a răspuns nimeni. Când m-am uitat pe un geam am văzut că Ion era întins pe pat cu mâinile pe piept. Am zis că o dormi. Am mai bătut în geam de câteva ori, dar nicio mişcare. I-am zis soţiei mele să dea telefon la Poliţie. După ce au reuşit să intre în casă, poliţiştii au descoperit că toţi trei erau morţi “, a declarat vineri Florea Gheorghe, fratele lui Marin Gheorghe.