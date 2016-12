Au pedalat pentru bolnavii de scleroză multiplă

Oamenii bolnavi de scleroză multiplă (SM) au dovedit încă o dată că boala de care suferă nu este un impediment pentru a avea o viaţă normală şi că nu trebuie să fie compătimiţi pentru suferinţa lor. SM este o boală care afectează, de obicei, persoanele de peste 20 de ani şi include handicapuri fizice, mitale sau probleme psihice. Cu ocazia Zilei Internaţionale a Sclerozei Multiple, celebrată pe 28 mai, încă din 21 mai a avut loc în toată ţara campania “Ştafeta Ciclistă SM”. Acţiunea a constat în parcurgerea unui traseu pe bicicletă de către voluntari din diverse oraşe ale României. Pe 21 mai s-a dat startul campaniei la Oradea, iar ieri, Constanţa a fost penultimul oraş în care 20 de elevi ai unor licee au tras un semnal de alarmă asupra faptului că persoanele bolnave de SM nu trebuie ignorate. “Prin acest eveniment am dorit să informăm şi să conştientizăm publicul despre SM, despre problemele cu care se confruntă pacienţii şi să facem o invitaţie comunităţii locale de a veni în sprijinul lor”, a spus coordonatorul campaniei, Claudia Torje. Cicliştii au pornit, ieri, din faţa City Park Mall şi au pedalat până în parcul din faţa Sălii Sporturilor din Constanţa, unde câţiva bolnavi de SM îi aşteptau. Atât ei, cât şi oamenii care se plimbau în parc au fost invitaţi să scrie mesaje de încurajare pentru bolnavi, pe care apoi le-au înfipt în pământ, pentru a fi văzute şi de cei care se vor plimba în acea zonă în zilele următoare. “Cei care suferă de SM trebuie să ştie că boala nu îi împiedică să trăiască o viaţă normală. Eu am descoperit că sufăr de SM la 25 de ani şi simţurile de la mâna şi piciorul stâng au dispărut. Până atunci am jucat handbal şi am fost şi jandarm. Am fost fericit, totuşi, să aflu că, de fapt, sufăr de SM, pentru că, iniţial, diagnosticul era de tumoare pe creier”, a spus preşedintele Asociaţiei SM Constanţa, Ion Dorian. “Ştiu că ei nu se pot bucura de tot ce ne bucurăm noi şi tocmai din acest motiv am ales să mă implic în proiect”, a spus Cristian, unul dintre elevii ciclişti participanţi la eveniment. Printre cicliştii voluntari s-au numărat şi patru tineri veniţi de la Oradea, care au dorit să susţină bolnavii de SM.