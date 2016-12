Au plătit Inspectoratului de Muncă datorii de... 1,85 lei

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Constanţa are de recuperat 52.326 de lei de la 255 de agenţi economici. Debitele reprezintă comisioanele pe care ITM Constanţa ar fi trebuit să le încaseze de la firme pentru păstrarea cărţilor de muncă ale angajaţilor. „Mulţi dintre aceşti debitori sunt în insolvenţă, alţii şi-au mutat sediul şi nu reuşim să dăm de ei sau au fost suspendaţi la Registrul Comerţului”, a explicat şeful ITM Constanţa, Eugen Bola. Potrivit lui, o soluţie pentru rezolvarea problemei ar fi predarea debitorilor către cei de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). În acest caz, sumele recuperate ar intra în bugetul de stat, nu în conturile ITM. Pe lista neagră a datornicilor se află societăţi comerciale precum Gilusor, cu o sumă de 2.049 lei, care nu mai are activitate, iar administratorul nu este de găsit, Rosilcat SRL, cu o sumă datorată de 2.499 lei, Tevlonav, cu 2.760 de lei, dar şi societăţi care au de restituit sume banale, cum este cazul SC Tehnoterm Design, cu o restanţă de 42 de lei, Vaya Dent, cu 46 de lei, sau Medform SRL, care nu a reuşit să plătească fabuloasa sumă de... 56 de lei. Potrivit inspectorului şef Bola, în iulie, ITM Constanţa s-a înscris la masa credală a două societăţi şi, după vânzarea bunurilor, a reuşit să recupereze, în total... 2,3 lei! „Deşi cele două societăţi aveau datorii de câteva mii de lei, am recuperat de la una 0,45 de bani şi de la cealaltă 1,85 de lei. Erau societăţi mici, cu bunuri de mică valoare, iar noi am fost ultimii pe lista de priorităţi în ceea ce priveşte recuperarea datoriilor”, a explicat diectorul ITM Constanţa. Situaţia înregistrată la ora actuală este foarte bună dacă ne gândim că, la finele lui 2010, în jur de 12.000 de angajatori erau datori la ITM Constanţa.