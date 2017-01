Au prădat 11 maşini într-o noapte

Doi tineri sînt cercetaţi de lucrătorii Secţiei 2 Poliţie, după ce, în noaptea de joi spre vineri, au fost prinşi în flagrant, în timp ce spărgeau un autoturism parcat în zona pieţei Brotăcei. Potrivit anchetatorilor, Cristian Stoian, de 15 ani şi complicele său, Constantin Mirea, de 25 de ani, au devalizat într-o noapte 11 automobile, parcate pe strada Adamclisi, din cartierul constănţean Tomis Nord. Indivizii au furat mai multe antene şi oglinzi retrovizoare, eleronul unui Citroen, şi aprox. zece litri de benzină din rezervorul unei Dacii. Indivizii le-au declarat oamenilor legii că au utilizat o şurubelniţă pentru a forţa încuietoarea portierei singurei maşini sparte, din care au apucat să demonteze doar o boxă, pentru că au fost surprinşi de poliţişti. Bunurile furate, pe care hoţii le înghesuiseră în maşina lui Constantin Mirea, au fost recuperate. Lista autoturismelor prădate de adolescenţi cuprinde opt Dacii, două Loganuri şi un Citroen. Constantin Mirea aruncă vina pe umerii complicelui său: „El a insistat foarte mult ca să facem treaba asta. Eu am stat tot timpul în maşină. Tot ce am făcut a fost să scot combustibilul din acel autoturism. În rest, el a acţionat. Aveam de gînd să vindem toate bunurile pe care le-am furat. Nu am mai făcut niciodată aşa ceva. Am furat nişte ovine acum mult timp. Azi ar fi trebuit să mă angajez în port, dar uite că s-a întîmplat treaba asta”, a declarat Constantin Mirea. Pentru isprava lor, tinerii sînt cercetaţi în libertate sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de furt calificat.