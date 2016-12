Au rămas prizonieri ai timpului petrecut în orfelinate şi acum vor să li se facă dreptate

07:00:22 / 30 Aprilie 2015

Asociatia Adultilor din Casele de Copii

Salut Initiativa de a crea o retea a celor care au trait in orfelinate, insa nu vad stabilirea unor obiective pozitive, pe care sa le rezolvati in prezent, cu tinta pentru viitor. Ideal ar fi sa traiti in prezent, in ,,Aici" si ,,Acum", nu sa va concentrati pe trecut. Gandindu-va la trecut, voi mentineti in subconstient acea teroare care va apasa, si va tine in loc, incat pierdeti alte oportunitati care trec pe langa voi, fara sa le observati. Lasati trecutul in mana specialistilor si psihoterapeutilor pentru a rezolva cele mai grele cazuri si incercati sa traiti fericiti in prezent. Daca, termenul,,Federei", era de batjocura, de ce-l promovati, inclusiv in titlul asociatiei?Muzeul cu fotografii, doc.,etc., nu ar intretine din nou acea stare neplacuta? Eu, am trait in mediul rural, si doresc sa va aduc la cunostinta, ca si acolo langa parinti, sunt uneori provocari mari, unii o duceau foarte greu. Nimic nu e intamplator, iar Karma este o realitate. Asadar, a judeca nu e o solutie. Iertarea, acceptarea si iubirea neconditionata, ar fi bine sa fie scopul vostru, care v-ar lua poverile. Nu ar fi mai bine sa va preocupe descoperirea vocatiei copiilor si adultilor, identificarea talentelor si gasirea locurilor de munca de care sunt pasionati, sau chiar sa-si deschida propria afacere?Daca veti avea initiative pozitive, vi se vor alatura singuri, nu mai trebuie sa-i cautati voi pe cei care au trecut prin aceasta experienta. In speranta, ca voi auzi numai lucruri bune despre voi, va urez succes si doresc sa va spun, ca veti gasi in mine un sprijin. Ma puteti contacta pe:elena.unciuleanu@yahoo.com, iar pentru dezvoltare personala pe: http://www.citestesiaplica.ro/wp