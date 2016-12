Au recunoscut că au vîndut rezină de canabis

Judecătorii Tribunalului Constanţa au început, ieri, cercetarea judecătorească în procesul în care trei tineri sînt acuzaţi de trafic de droguri. Mihai Marian Mitu, de 19 ani, zis „Tarzan”, Marian Bogdan Paimschi, de 23 ani, zis „Pai”, şi Constantin Ştefănescu, de 22 ani, toţi din Mangalia, au recunoscut că au achiziţionat droguri pentru a le vinde. Mitu a declarat iniţial că avea rezina de canabis pentru consumul propriu. „Am vîndut poliţistului sub acoperire 1247,2 grame de rezină de canabis şi i-am dat unui amic, Ivan, cantitatea de 2,7 grame de rezină de canabis, care, la rîndul lui, i-a vîndut investigatorului sub acoperire, însă eu nu am ştiut că Ivan va face aşa ceva. Ştiu că el a primit 200 de lei pentru drogul vîndut!”, a spus Mitu. El a încercat să sugereze că a fost provocat de poliţist ca să vîndă, susţinînd că acesta l-a contactat de mai multe ori pînă cînd a cedat. Şi Paimschi a recunoscut că a făcut trafic cu rezină de canabis, însă a precizat că i-a ajutat pe procurorii DIICOT să găsească şi alte cantităţi de haşiş ascunse în diferite locuri. La rîndul său, Ştefănescu a declarat că avea cunoştinţă de drogurile deţinute de Paimschi dar nu ştia despre ce cantitate e vorba. Potrivit actului de inculpare, cei trei fac parte dintr-o reţea de traficanţi de stupefiante care încerca să plaseze pe piaţă circa 4,4 kg de rezină de canabis. Ei au fost prinşi în flagrant în noaptea de 1 spre 2 iunie anul acesta, în jurul orei 00.30, de către ofiţerii compartimentului Antidrog al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa, care i-au filat timp de trei luni. În momentul flagrantului au fost reţinuţi Mihai Marian Mitu şi Constantin Ştefănescu, care aveau asupra lor 1,4 kg de haşiş (rezină de canabis), cantitate pe care încercau să o vîndă ofiţerilor sub acoperire, contra sumei de 6.500 euro. A doua zi, în zori, a fost prins un alt membru al reţelei, Marian Bogdan Paimschi, care deţinea aproximativ 3 kg de rezină de canabis. În cursul aceleiaşi zile, anchetatorii au descins la locuinţele lui Mihai Marian Mitu şi Marian Bogdan Paimschi, unde au descoperit încă 115 grame de haşiş. Cei trei tineri sînt cercetaţi pentru trafic de droguri, riscînd pînă la 15 ani de închisoare şi interzicerea unor drepturi. Mitu şi Paimschi au fost arestaţi preventiv, însă au fost eliberaţi în urmă cu trei săptămîni, în timp ce pentru Constantin Ştefănescu s-a dispus de la început cercetarea în libertate. De asemenea, procurorii DIICOT Constanţa au stabilit că, pe 2 iunie, Ştefănescu l-a dus cu maşina la Mangalia pe Mitu, la rugămintea lui Paimschi, cu toate că nu deţinea permis de conducere şi, pe deasupra, ştia că acesta are asupra sa 1247,2 grame rezină de canabis pe care intenţiona să le vîndă. Astfel că tînărul va fi judecat şi pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără permis. Următorul termen de judecată va fi pe 22 septembrie.