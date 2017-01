Au şi britanicii Fritzl-ul lor

Fiul unui britanic condamnat la închisoare pe viaţă pentru abuzul sexual al fiicelor sale, care au rămas însărcinate de 19 ori cu el, a relataat jurnaliştilor despre chinurile la care el, mama sa şi surorile au fost supuşi de tatăl său.

Britanicul, în vîrstă de 56 de ani, nu poate fi numit din motive legale, dar a fost condamnat la închisoare pe viaţă, cu o pedeapsă minimă de 19 ani şi şase luni. El şi-a abuzat constant cele două fiice, începînd din 1981, acestea rămînînd însărcinate de 19 ori. Bărbatul a recunoscut că a comis 25 de violuri şi patru agresiuni sexuale. Fata cea mai mare a rămas de şapte ori însărcinată. Ea are în prezent doi copii, însă a mai născut alţi doi copii care au murit. Sora sa mai mică a rămas însărcinată de 12 ori şi a născut cinci copii. Fiul agresorului, care are în jur de 30 de ani, a povestit că nu-şi aminteşte vreo clipă fericită alături de familie şi a descris cum tatăl său îl ridica de urechi şi îl bătea pînă îşi pierdea cunoştinţa. El a mai povestit că nu l-a văzut pe tatăl său abuzîndu-le pe surorile lui, dar că acesta le jignea constant şi le brusca. Fiul a explicat că a încercat să-şi protejeze surorile, dar nu era destul de puternic. Bărbatul a povestit şi cum tatăl său îi punea cu faţa pe bare încinse dacă i se părea că au greşit cu ceva, obligîndu-i să recunoască presupusa greşeală. Fiul britanicului are 49 de cicatrici pe spate, de la bătăile aplicate de tatăl său, a încercat să se sinucidă la 5 ani, suferă de paranoia schizofrenică şi are nevoie de medicaţie constantă pentru a-şi regla stările emoţionale. El a spus că nu a beneficiat de niciun fel de protecţie socială, deşi era pe lista de protecţie a copilului de la vîrsta de 5 ani. Tînărul a fugit de acasă la 15 ani şi a aflat de faptul că surorile sale erau abuzate sexual abia la vîrsta de 18 ani, cînd mama sa i-a mărturisit că nepotul său de soră era, de fapt, fratele său! Bărbatul a anunţat poliţia şi serviciile sociale, dar susţine că nimeni nu a mişcat un deget. ”Sper să ardă în Iad. Nu poţi să faci aşa ceva fiicelor tale, nu poţi să-ţi abuzezi mental şi fizic fiul, nu poţi să-ţi răneşti mental şi fizic soţia. În principiu, era un terorist. Un mare, mare terorist”, a spus tînărul.

Britanicul condamnat a început să îşi abuzeze cele două fete în 1981, cînd aveau 8 şi 10 ani, potrivit acuzării. La început, ele au fost abuzate în fiecare zi, iar în perioade mai lungi de timp, au fost agresate sexual de două-trei ori pe săptămînă. Dacă opuneau rezistenţă, le bătea cu ferocitate, ajungînd pînă la a le arde pe ochi şi braţe. Una dintre ele era responsabilă cu supravegherea copiilor celeilalte în timpul violurilor. Singura perioadă de repaus pentru ele era după ce năşteau sau cînd erau bolnave. Bărbatul se muta cu familia din sat în sat, în zone rurale, pentru a evita să fie descoperiţi. În 1988, rănile fetelor au ridicat suspiciuni la şcolă, însă pînă la urmă, ele au fost puse pe seama altor elevi. Mama a părăsit familia la începutul anilor \'90. În 1998, după un incident în timpul căruia tatăl şi-a lovit fiica mai mică pentru că s-a întîlnit cu fiul unor vecini, cele două fete au hotărît să sune la numărul pentru ajutorarea copiilor. Însă ele au întrerupt convorbirile pentru că interlocutorul a refuzat să le garanteze că îşi pot păstra copiii. În vara lui 2007, fata cea mică a reuşit să fugă.

Avocatul acuzatului, James Baird, a ridicat problema resposanbilităţii serviciilor sociale. ”Trebuie să fie de neimaginat ca în societatea zilelor noastre, aşa-zisă civilizată, un astfel de abuz să fie comis pentru o perioadă atît de lungă de timp, cu astfel de consecinţe, fără să fie raportat sau fără ca cineva să ancheteze cazul”, a spus acesta. Fetele au fost spitalizate de mai multe ori, însă nimeni nu s-a gîndit să lanseze o anchetă pentru a înţelege de ce acestea rămîneau însărcinate.