Au spart casa unui poliţist

ŞASE FOCURI DE ARMĂ. Un bărbat a fost împuşcat în picior după ce, împreună cu cumnatul său, a spart casa unui poliţist din localitatea constănţeană Medgidia. Oamenii legii spun că hoţii au intrat în locuinţă, în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 02.00. „Am auzit un zgomot puternic în curte şi am ieşit să văd ce se întâmplă. În faţa celuilalt corp al casei am văzut un bărbat şi am încercat să îl prind. În timp ce încercam să îl imobilizez, un alt individ a ieşit din casă cu un sac în spate. M-au lovit, iar apoi au fugit în stradă. Mi-am sunat colegii, care au reuşit să dea de urma lor, dar când au încercat să îi oprească, hoţii nu s-au oprit la somaţia verbală. Poliţiştii au tras un foc de avertisment care nu i-a speriat pe cei doi fugari, iar apoi au executat cinci focuri de armă asupra hoţilor. Unul dintre ei a fost nimerit în picior şi a căzut, iar al doilea a fost prins după câţiva metri“, a declarat poliţistul de ordine publică sinsp. Florin Nanu, proprietarul imobilului în care au intrat hoţii. Cei doi suspecţi au fost identificaţi a fi Orhan Sali, de 30 de ani, şi Ali Sali, de 28 de ani, ambii din Medgidia. În urma percheziţiei corporale, asupra celor doi au fost găsite o cagulă, o baionetă tip pumnal, un cuţit cu lama de 14 centimetri şi un lănţişor de culoare albă cu pandantiv, bijuteria fiind furată din casa poliţistului. Totodată, în sacul din rafie abandonat de infractori pe o stradă, oamenii legii au găsit bunuri în valoare totală de 2.700 de lei, ce au fost predate părţii vătămate. Hoţul rănit, Ali Sali, a fost transportat la Spitalul Municipal Medgidia, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale. În timpul audierilor, Orhan Sali a dat declaraţia clasică celor de teapa sa, susţinând că a furat pentru că nu mai are bani de mâncare. „Dacă ştiam că e casa unui poliţist, nu ne mai apropiam de ea”, a adăugat el. Cei doi suspecţi sunt cunoscuţi de anchetatori cu antecedente penale. Orhan Sali fiind eliberat din penitenciar în urmă cu două luni, cu un rest de pedeapsă de doi ani, după ce a executat şase ani de închisoare pentru tâlhărie. Ali Sali are pe numele său întocmite mai multe dosare pentru furt din locuinţă şi ultraj.

SUSPECŢI VIOLENŢI. Ultimul incident în care au fost implicaţi cei doi cumnaţi a avut loc în noaptea de 1 spre 2 ianuarie, pe strada Văii din Medgidia, cînd au atacat un jandarm şi un poliţist. Conform oamenilor legii, la acea dată au fost sunaţi prin 112 de către Daniel Vlădăianu, care le-a spus că un grup format din trei bărbaţi a pătruns în curtea locuinţei sale şi încearcă să intre şi în incinta casei. În zonă a fost trimisă o patrulă de siguranţă publică, formată dintr-un agent de poliţie şi un jandarm din cadrul Detaşamentului de Jandarmi Medgidia. În momentul în care oamenii legii au ajuns în apropierea imobilului, aceştia au observat cum hoţii escaladau gardul pentru a ieşi din curte. În încercarea de a-i opri pe agresori, jandarmul a folosit spray-ul iritant lacrimogen din dotare. În timpul altercaţiei unul dintre cei trei hoţi a scos un cuţit cu care a încercat să-l lovească pe jandarm care căzuse la pământ. Pentru a-şi salva colegul, agentul de poliţie, după efectuarea somaţiei legale, a executat un foc de armă în plan vertical, moment în care cele trei persone au fugit. Din cauza întunericului, hoţii au reuşit să se facă nevăzuţi. În urma cercetărilor efectuate în acest caz de poliţişti, a reieşit faptul că cei trei suspecţi sunt Ali Sali, Belgin Rusten şi Orhan Sali. Pe numele lor s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ultraj, violare de domiciliu şi port ilegal de armă albă în locuri publice