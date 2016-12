Cât le-a cântat Puterea în strună, punând şmechereşte batista pe ţambal, profitorii au tăiat şi au spânzurat, cu ghilimelele de rigoare, într-o veselie. Practic, au făcut tot ceea ce au vrut muşchii lor. Ca să umbli cu spânzurătoarea după tine, într-o formă primitivă, îţi trebuie muşchi, cetăţene, nu glumă! Cei care, sub aripa actualei Puteri, au tăiat şi au spânzurat, repet, cu ghilimelele de rigoare, şi-au făcut practic de cap. Acum, de când au scăzut în sondaje, s-au mai temperat… De la momentul căderii, spânzurătoarea nu le mai place. Culmea ipocriziei, dumnealor, baştanii neînţărcaţi ai Puterii, au uitat de morala care ne previne conştiincios cum că nu e bine să le facem altora ceea ce nouă nu ne place. Cei care au tăiat şi au spânzurat fac curăţenie la locul de muncă. Din cauza dimensiunilor oarecum grosolane din structura ei, spânzurătoarea nu poate fi camuflată. Cei care au tăiat şi au spânzurat dau cu mătura de zor, aspiră şi inspiră, dezinfectează. Locul în care au comis atâtea nedreptăţi populaţiei ar trebui să capete destinaţia raiului. Peste suferinţele celor mulţi, parcă în bătaie de joc, vor arunca din belşug cu flori ofilite. Până mai ieri, călăii îşi comandau singuri spânzurători performante. Cum s-ar spune, de mare capacitate. De când cu reculul Puterii, cei care tăiau şi spânzurau au luat calea pocăinţei. Până la alegeri, e musai să pozeze în băieţi de treabă, omenoşi şi drăgăstoşi. Când tăiau pâinea, o feliau cât să-i sature doar pe acoliţii lor. În rest, la spânzurătoare! Cei care tăiau şi spânzurau făceau parte dintr-o anume elită a Puterii. În mare, nişte sclifosiţi. De când cu previziunile sumbre despre viitorul partidului de guvernământ, cei care taie şi spânzură au făcut ciocul mic. Unii dintre ei au început să se gândească la repercursiuni. Vorba aia, după faptă şi răsplată! Cei care, sub aripa ocrotitoare a PDL, taie şi spânzură au trecut la activităţile specifice cercetaşilor. Şterg urmele. Aiurea. Degeaba încearcă să se ascundă în gaură de şarpe! Tot timpul, indiferent de poziţia adoptată, le rămâne coada cu clopoţei afară. Cei care doar tăiau şi-au pitit prin boscheţi obiectele de activitate. După mutră, e clar că nu sunt în apele lor. Perspectiva sumbră de a rămâne fără pâinea şi cuţitul din dotare îi înspăimântă de-a binelea. În funcţie de faptele comise, s-ar putea ca instituţiile abilitate să le raţionalizeze libertatea. Cei care au tăiat şi au spânzurat sub aripa lui Zeus se jură că nu au ştiut ce fac! Ca să vezi şi să nu crezi! Cei care au tăiat şi spânzurat pozează în grupul neprihăniţilor, dar îi dau de gol ticurile obişnuite. Când te înveţi să tai şi să spânzuri de unul singur, după cum îţi vine la mână, e greu să te întorci printre oamenii de rând. Cât timp ai pâinea şi cuţitul în propria ta mână, cum să zic, toată lumea se tăvăleşte la picioarele tale! Dacă vrei să înmoi inima unui astfel de specimen, e suficient să te laşi pe vine, să te apropii de timpanul de serviciu şi să-i sufli scurt: ”Şefuuuuu…”