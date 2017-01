Au trecut 20 de ani...

Cu siguranţă, Trofeul “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, este unul special, atât pentru organizatori, cât şi pentru participanţi, pasiunea pentru sportul rege dând naştere, an de an, la partide spectaculoase. Din 1992, an în care a fost desemnată prima câştigătoarea a turneului, cei interesaţi aşteaptă cu nerăbdare lunile ianuarie, februarie şi martie pentru a se deplasa, la sfârşitul fiecărei săptămâni, la Sala Sporturilor, din Constanţa, Mangalia, Medgidia, Eforie, Ovidiu, Cumpăna, Agigea, Tuzla, Amzacea, Cobadin, Hîrşova, Cogealac, Stejaru, Tulcea şi din alte localităţi, pentru a evolua şi pentru a-şi susţine favoriţii. Şi cum Trofeul “Telegraf” a ajuns la frumoasa vârstă de... 20 de ani, ediţia care va începe pe 8 ianuarie se anunţă una cu totul specială, organizatorii, cotidianul Telegraf, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa, aşteaptă din partea participanţilor o comportare de clasă.

Pentru cei care află abia acum de Trofeul “Telegraf”, reamintim că în timpul meciurilor disputate în precedentele 19 ediţii au evoluat foste glorii ale fotbalului constănţean şi românesc: Hagi (a jucat două partide în 2002, la ediţia a 11-a, pentru FC Farul - împotriva Olimpiei, în grupă, şi în meciul din sferturi, cu Talpac, în ambele trecându-şi numele pe lista marcatorilor), Antonescu, Tufan, Peniu, Buduru, Petcu, Gache, Mustafa, Turcu, Codin, Drogeanu, Bălosu, Constantinescu, Iovănescu, Zahiu, Grigoraş, Bagia, Dumitrache, Răducanu, Haidu, Dumitriu IV, Tătaru, Ştefănescu, Sameş, Boc şi lista ar putea continua cu multe nume ale foştilor jucători constănţeni. De asemenea, Nicolae Dobrin şi Ioan Chirilă au urmărit şi ei partidele Trofeului “Telegraf”, repriza a treia fiind cea mai aşteptată, de fiecare dată, de jucători, arbitri şi conducători.

Şi cum mai ales prima ediţie nu trebuie uitată, iată cum a început “nebunia” Trofeului “Telegraf”. Fostul nostru coleg Claudiu Val, de la nou-înfiinţatul cotidian “Telegraf”, a propus iniţiatorilor acestui turneu, Sorin Başturea şi Dan Gavrilă, ca ziarul să patroneze competiţia, astfel încât meciurile amicale jucate iarna de echipele de veterani să se desfăşoare într-un cadru oficial. Directorii cotidianului Telegraf, Sorin Strutinsky şi Nicuşor Constantinescu, au fost de acord, au sponsorizat prima ediţie şi totul s-a pus în mişcare... Şi aşa a început “nebunia” care continuă şi azi.

Până în prezent, mult râvnitul trofeu a fost cucerit de nouă echipe: Portul - în 1992 şi 1993; Farul - în 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 şi 2001; Talpac - în 1999; APC & CZC - în 2002 şi 2003; Ştiinţa - în 2004; Săgeata Stejaru - în 2005, 2006 şi 2009; Voinţa - în 2007; Municipal - în 2008; Olimpic-Ştiinţa - în 2010. Rămâne de văzut dacă la ediţia a 20-a, din 2011, vom asista la o premieră sau una dintre formaţiile care au mai cunoscut bucuria câştigării acestui turneu se va impune din nou.