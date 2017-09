Au vrut să fie „high“, dar jandarmii i-au adus cu picioarele pe pământ

Jandarmii au surprins în Vama Veche două persoane care aveau asupra lor joint-uri, un grinder metalic în interiorul căruia se aflau fragmente vegetale, un flacon cilindric şi un plic autosigilant ce conţinea fragmente vegetale de culoare verde sub formă de muguri, două plicuri autosigilante şi o folie de plastic ce conţinea praf de culoare albă, un plic autosigilant cu o pulbere albă sub formă de cristale, două bucăţi de hârtie împăturită, în interiorul cărora era o substanţă solidă de culoare maro, şi o pipă metalică. „Vineri dimineaţă, la ora 00.30, un echipaj de jandarmerie din cadrul Grupării Mobile Constanţa, care se afla în misiune de menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice în staţiunea Vama Veche, a observat în apropierea unui local doi tineri agitaţi care la vederea jandarmilor au aruncat pe jos ţigaretele (joint-urile), au făcut stânga-mprejur şi au mărit ritmul de mers. Au fost somaţi, s-au oprit şi li s-a făcut controlul corporal sumar şi al bagajelor. Asupra acestora şi în bagaje, jandarmii au mai găsit un grinder metalic în interiorul căruia se aflau fragmente vegetale, un flacon cilindric şi un plic autosigilant ce conţinea fragmente vegetale de culoare verde sub formă de muguri, două plicuri autosigilante şi o folie de plastic ce conţinea praf de culoare albă, un plic autosigilant cu o pulbere albă sub formă de cristale, două bucăţi de hârtie împăturită, în interiorul cărora era o substanţă solidă de culoare maro, şi o pipă metalică. Cei în cauză, V.B., de 24 ani, şi L.S., de 30 ani, au declarat că substanţele sunt halucinogene, pentru consumul personal. Grinderul, cutia, folile, pliculeţele autosigilante, pipa şi ţigaretele găsite asupra lor vor fi predate Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, în vederea continuării cercetărilor“, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei.