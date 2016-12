“Au vrut să se spele pe mâini!”

ANCHETA STAGNEAZĂ. Părinţii lui Costea Velcev, băieţelul în vârstă de şapte ani, din Techirghiol, care a dispărut în luna iulie a anului trecut în zona staţiunii gorjene Rânca şi a fost găsit mort după câteva săptămâni, sunt extrem de nemulţumiţi de modul în care se derulează ancheta deschisă în acest caz. Olga Velcev, mama copilului, spune că poliţiştii şi procurorii care au instrumentat dosarul nu au reuşit până acum să afle nimic nou. „Nu s-a făcut absolut nimic. Practic, cercetările se află în acelaşi stadiu. M-am uitat în dosarul care între timp a ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunalul Târgu Jiu şi nu am văzut nimic nou. În dosar am găsit doar raportul întocmit de Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” şi declaraţiile noastre, ale părinţilor şi ale bunicilor lui Costea, care îl însoţeau în acea vacanţă. Nu există nicio hartă a zonei în care a fost descoperit trupul lui Costea, declaraţii ale persoanelor care l-au găsit sau ale martorilor, absolut nimic. De fiecare dată când am vorbit cu poliţiştii ne-au spus că nu au nimic nou, nici măcar un cerc de suspecţi”, a declarat Olga Velcev.

CAUZA MORŢII. Femeia este contrariată şi de rezultatul final eliberat de specialiştii Institutului Naţional de Medicină Legală. „Iniţial, au spus că băiatul meu a fost omorât de animalele sălbatice. Când presa a scris că hainele pe care Costea le purta erau intacte, au schimbat concluzia şi au afirmat că a murit din cauza frigului. Hipotermie... Am primit şi eu o hârtie cu raportul final de la acest Institut. Ştiţi ce scrie în el? Cauza morţii, necunoscută. Pe data de 14 decembrie, când am fost la Bucureşti ca să iau acasă rămăşiţele lui Costea, i-am întrebat cum este posibil ca după aproape cinci luni să nu fi determinat cauza morţii. De ce ne-au pus să aşteptăm atât de mult? Eu nu înţeleg cum se poate ca nişte experţi să nu poată afla care a fost cauza decesului. Şi i-am mai întrebat de ce iniţial au anunţat că băiatul meu a murit de frig. Mi-au spus că atunci Poliţia îi presa să formuleze o concluzie... Acesta a fost răspunsul lor. Mai mult decât atât, în documentul respectiv au scris că data cea mai probabilă la care decesul a survenit este 16 august, adică exact ziua în care Costea a fost găsit...”, a adăugat Olga Velcev. Mama lui Costea este convinsă că oamenii legii au făcut tot posibilul pentru a închide acest dosar şi a scăpa de el. „Au vrut să se spele pe mâini. Altă explicaţie eu nu pot găsi. În şase luni de anchetă ei nu au o ipoteză solidă, nu au un cerc de suspecţi. Dosarul a mai trecut prin mâinile a doi procurori de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci care nici măcar nu aveau competenţă să facă cercetări în acest dosar”, a mai spus mama lui Costea.