Audierea pentru custodia copiilor lui Michael Jackson a fost anulată

Înfăţişarea pentru numirea tutorelui celor trei copii ai lui Michael Jackson, programată luni, a fost anulată, potrivit avocatului familiei cîntăreţului. Decizia de a anula audierea care ar fi trebuit să aibă loc luni, 20 iulie, a venit după o conversaţie telefonică între avocaţii lui Katherine Jackson, căreia i s-a acordat custodia temporară a nepoţilor săi şi Debbie Rowe, mama biologică a celor doi copii mai mari ai lui Michael Jackson, Michael Joseph Jackson Jr., de 12 ani şi Paris Michael Katherine Jackson de 11 ani. Mama surogat a celui de-al treilea copil, Prince Michael Jackson al II-lea, de 7 ani, nu a fost identificată. Este tot mai clar că familia Jackson şi Debbie Rowe sînt pe cale să îşi rezolve divergenţele cu privire la creşterea celor trei copii.

Surse din anturajul familiei megastarului afirmă că Janet Jackson, sora mai mică a Michael Jackson, va fi cea care îşi va asuma responsabilitatea creşterii copiilor care vor rămîne în custodia şi tutela lui Katherine Jackson, în timp ce Debbie Rowe va primi drept de vizitare săptămînală a minorilor. Copiii se simt foarte apropiaţi de Janet, care de altfel s-a ocupat cel mai mult de ei după moartea subită a tatălui lor. Şi LaToya Jackson are o relaţie apropiată cu copiii, dar sora sa mai mică este pregătită să preia această responsabilitate. S-ar părea că dorinţa lui Janet de a-I creşte pe copii nu a fost tocmai pe placul iubitului său, producătorul Jermaine Dupri, fiind anunţată despărţirea lor. A fost suspectă şi absenţa acestuia de la înmormîntarea lui Michael Jackson. Oficial, motivul rupturii a fost că Janet Jackson se simţea sufocată de Jermaine Dupri, alături de care avea o relaţie din 2002. “Nu ar trebui să combini afacerile cu plăcerea. Janet simte că vieţile lor sînt prea legate şi că ar trebui să ţină lucrurile separate”, a declarat, pentru “Us Weekly”, un prieten comun al cuplului. “Îşi duceau vieţile în direcţii diferite de ceva vreme”, a precizat o altă sursă apropiată celor doi.

Se speculează că Janet Jackson s-a săturat de personalitatea dezinvoltă a producătorului. “Lui Jermaine îi place să iasă în lume, să discute cu toată lumea, iar Janet este mult mai timidă”, a spus o sursă. Janet Jackson trece printr-o perioadă grea, fiind devastată de moartea bruscă a fratelui său şi încearcă să îşi păstreze puterile pentru a fi alături de cei trei copii ai acestuia. “Janet este coloana vertebrală a familiei. Este ocupată să aibă grijă de copii, în timp ce îşi revine, după ce l-a pierdut pe fratele său. După cum ştie toată lumea, ea şi Michael erau foarte apropiaţi”, a explicat o sursă apropiată familiei. Janet Jackson, în vîrstă de 43 de ani, s-a măritat pentru prima dată în 1984, cu prietenul său de atunci, cîntăreţul James De Barge, familia obligînd-o ulterior să anuleze căsătoria. Coregraful Rene Elizondo a fost cel de-al doilea soţ al ei, în perioada 1991-2000. Despre acest mariaj s-a aflat abia cînd cei doi au depus actele de divorţ, în 1999.

Documentar şi fotografii

Postul de televiziune britanic ITV va realiza un documentar despre Michael Jackson, în care vor fi prezentate imagini în premieră cu starul pop, aflate în prezent în arhiva personală a prietenului regretatului cîntăreţ, Uri Geller. Documentarul, intitulat “My Friend Michael Jackson: Uri\'s Story”, prezintă imagini cu Michael Jackson în timpul unei sesiuni de cumpărături la miezul nopţii la magazinul Harrods din Londra, o vizită la Exeter Football Club din Marea Britanie, dar şi scene din timpul ceremoniei de reînnoire a jurămintelor de nuntă ale lui Uri Geller cu soţia sa, Hannah, din 2001, în cadrul căreia Michael Jackson a fost cavaler de onoare. “Acesta este adevăratul Michael Jackson, aşa cum numai o mînă de prieteni au avut privilegiul de a-l cunoaşte. Relaxat, inteligent, iubitor, deştept, sincer şi autentic. Acest film oferă publicului din întreaga lume oportunitatea de a experimenta adevărata viaţă a lui Michael”, a declarat Uri Geller.

Pe de altă parte, circa 15.000 de fotografii personale ale lui Michael Jackson, scrisoarea prin care o anunţa pe Lisa Marie Presley că vrea să divorţeze, dar şi un Disc de Platină obţinut pentru single-ul “I’ll Be There”, au fost descoperite într-un depozit părăsit din New Jersey, care aparţine acum unui proprietar new-yorkez. Au fost descoperite zeci de cutii cu obiecte care au aparţinut Regelui muzicii Pop. Conform actualului proprietar al obiectelor, acesta vrea să le vîndă pentru suma de 5 milioane de dolari. În cutiile din depozit a fost descoperită o scrisoare, de trei pagini, prin care Michael Jackson îi spunea soţiei sale, Lisa Marie Presley, că vrea să divorţeze. “Am deja o soţie musulmană”, scria cîntăreţul. Cele circa 15.000 de fotografii au fost realizate în cadrul turneului Victory din 1984, dar şi din timpul vacanţelor petrecute în familie. S-au descoperit autoportrete ale starului, care îl înfăţişau ca pe un clovn care rîde sau plînge. Alte schiţe ilustrează o faţă, al cărui nas devine din ce în ce mai mic. Au fost descoperite numeroase cărţi de benzi desenate, dar şi un tub de Eldopaque-Forte, cremă folosită pentru albirea pielii. În depozit se mai află şi un Disc de Platină, primit pentru single-ul “I’ll Be There” care a fost vîndut în peste trei milioane de exemplare, dar şi copii masterizate a 26 de melodii nelansate ale trupei Jackson 5, depozitate într-o cameră specială.