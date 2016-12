Audieri în cazul scandalului din Tuzla

ANCHETĂ Poliţiştii constănţeni continuă cercetările în cazul scandalului petrecut, duminica trecută, la ieşirea din localitatea constănţeană Tuzla. Oamenii legii au audiat nouă persoane implicate în altercaţia în urma căreia un bărbat de 37 de ani a ajuns pe patul de spital. Poliţiştii spun că printre protagoniştii incidentului s-au numărat Marian Sărăcilă, de 55 de ani, fostul viceprimar al comunei Tuzla, dar şi fiul acestuia, Doru Sărăcilă, de 25 de ani. Poliţiştii au anunţat că anchetatorii vor audia, astăzi, în acest dosar, alte persoane, urmând să stabilească în zilele următoare ce s-a întâmplat cu exactitate şi ce rol a jucat fiecare. Motociclistul de 37 de ani transportat la Spitalul Mangalia cu ambulanţa, în urma altercaţiei, a fost diagnosticat cu „fractură cu deplasare 1/3 proximală cubitus stâng prin agresiune, contuzie forte gambă stângă, hematom post traumatic gambă stângă”. Urmează ca acesta să fie examinat de medicii legişti, care vor stabili numărul zilelor de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor suferite. În această fază a anchetei, oamenii legii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de ameninţare, lovire sau alte violenţe şi distrugere, dar încadrarea s-ar putea schimba.

SCANDALUL Amintim că mai mulţi motociclişti au fost snopiţi în bătaie, duminica trecută, de patru indivizi pe marginea Drumului Naţional 39 (Constanţa - Mangalia), ziua în amiaza mare. Totul a pornit de la o şicanare în trafic. „Mergeam pe Drumul Naţional 39, dinspre Tuzla către 23 August. La un moment dat, am întors capul şi am văzut o maşină de teren, de culoare neagră (Kia, cu numărul de înmatriculare B 91 SDF - n.r.), care mergea la mai puţin de un metru în spatele meu, aproape să mă dărâme. Mai avea puţin şi mă lovea. Apoi a trecut în faţa noastră şi a început să ne taie calea, intrând şi pe contrasens. La un moment dat, s-a băgat peste un amic de-al meu, ca să-l dărâme. Pentru că nu mai avea ce să facă, prietenul meu a părăsit carosabilul şi a căzut. Atunci am oprit toţi şi l-am întrebat pe individul de la volanul maşinii de teren dacă are de gând să ne omoare. El a blocat portierele şi a dat un telefon. Era foarte beat, abia se mai putea ţine pe picioare... După ceva timp, a ajuns aici un Audi din care au coborât patru inşi, înarmaţi cu bâte şi răngi lungi din metal, care au tăbărât pe noi să ne omoare. Pe un băiat l-au lovit atât de rău încât i-au rupt piciorul şi cred că şi o mână. Au lovit-o şi pe prietena mea, am încasat şi eu mai multe bâte pe spate, l-au snopit în bătaie şi pe un alt motociclist, care sărise ca să îi calmeze. Nu ţineau cont de nimic. Ne-au izbit în cap, peste mâini, peste picioare, unde au apucat...”, a povestit unul dintre motocicliştii agresaţi.

PROBE După altercaţie, şoferul maşinii de teren dar şi cei patru atacatori s-au urcat la bordul Audi-ului şi au fugit. “Până la această oră (n.r – ieri după-amiază) nu s-a putut stabili dacă Marian Sărăcilă a condus maşina de teren, însă martorii şi victimele spun că el se afla la volan. Am reuşit să obţinem imagini surprinse de mai multe camere de supraveghere amplasate pe Drumul Naţional 39 şi vom elucida şi acest aspect”, a declarat cms. şef Adrian Rapotan, adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.