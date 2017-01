Audieri în dosarul elevei care acuză cinci adolescenţi de viol

16:12:02 / 24 Decembrie 2013

Numai mistere

Acest articol nu spune practic nimic. Cea ce trebuie adus la lumina este : 1. A mers fata de buna voie in prima locuinta ? 2. Era intr-o stare normala sau datorita bauturii si ( sau) a drogurilor) era intr-o stare de imposibilitate de a discerne ce i se intampla? 3. Cum au ajuns la locuinta fetei ?( pe jos, cu taxiul , etc) si din ce motive au plecat la cea de a doua locuinta. 4. Fata era constienta in momentul in care a facut sex sau nu, can a ajuns la prima locuinta , dar la a doua? / 5. A stiut sau nu ca este filmata ? 6. Si-a dat sau nu consimtamantul ca filmuletele sa fie puse pe internet ?