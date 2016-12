Actorul Augustin Viziru s-a căsătorit civil, sîmbătă, cu logodnica sa, Oana Mareş, dar îşi amînă luna de miere deoarece a început repetiţiile pentru rolul pe care îl are în primul serial de epocă românesc, „Aniela\". Augustin Viziru şi Oana Mareş s-au îndrăgostit la prima vedere şi, după o relaţie care durează de mai bine de nouă ani, s-au căsătorit civil. „Am ştiut din prima clipă cînd am văzut-o că suntem predestinaţi şi că vreau să îmbătrânesc alături de ea. O consider cea mai frumoasă femeie din lume, iar asta mă face pe mine cel mai norocos. Azi (sîmbătă, n.r.) am avut emoţii ca în prima zi, drept dovadă, am venit amîndoi la starea civilă... fără acte. Dar asta s-a rezolvat imediat, am dat o fugă pînă acasă şi le-am adus. Asta este o amintire frumoasă, pe lîngă multe altele, pe care îmi doresc să am ocazia să le povestesc nepoţilor noştri. Momentan ne concentrăm asupra primului copil, care sperăm să vină cît mai repede, deoarece ni-l dorim amîndoi foarte mult\", mărturiseşte Augustin.

Într-un moment atît de important, şi-au dorit să le fie alături doar persoanele apropiate. „Am vrut o ceremonie intimă, cît mai restrînsă. Au fost doar rude şi prieteni apropiaţi, în jur de 60 de persoane, exact cum ne-am dorit. Totul a ieşit bine, în ciuda emoţiilor pe care le-am avut amîndoi, deoarece niciunul dintre noi nu mai participase, pînă acum, la un asemenea eveniment. Am avut senzaţia că totul se întîmplă după un adevărat scenariu, iar indicaţiile pe care le primeam, m-au făcut să mă simt ca pe platouri\", spune Augustin Viziru.

Tinerii căsătoriţi vor avea parte şi de luna de miere mult visată, însă nu vară aceasta, întrucît Augustin se pregăteşte pentru rolul Ion pe care îl va interpreta în „Aniela\", prima telenovelă de epocă românească, ce va fi difuzată pe un cunoscut post TV. „Sînt fericit că, şi pe plan profesional, lucrurile merg după cum îmi doream. ‘Aniela’ este un proiect foarte ambiţios, la care mă bucur că iau parte. Ion, personajul meu, este ordonanţa generalului Vulturesco (Gheorghe Dinică), un rol ce mă va aduce în faţă telespectatorilor într-o ipostază total diferită faţă de cele în care m-au văzut pînă acum\", adaugă Augustin.