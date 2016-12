Aur în ultima zi pentru Atila Abibula

La piscina olimpică din Complexul Lia Manoliu din Bucureşti s-au desfăşurat săptămâna trecută Campionatele Naţionale de înot rezervate juniorilor II, competiţie la care au participat fete născute în 1996-1997 şi băieţi născuţi în 1994-1996. Delegaţia constănţeană a cucerit în total 14 medalii, dintre care cinci în ultima zi. Atila Abibula (antrenor Veronica Macovei) a devenit campion naţional la 200 m bras (Băieţi născuţi în anul 1995), iar ştafeta clubului Farul, alcătuită din Andrei Ganea, Adrian Bejan, Eduard Ene şi Radu Zibileanu, a cucerit aurul la 4x100 m mixt (B 96). Bilanţul a fost completat cu trei medalii de bronz: Adrian Bejan (antrenor Veronica Macovei) la 200 m bras (B 96), Andrei Ganea (antrenor Anca Buzbuchi) la 400 m liber (B 96) şi Paula Georgescu (antrenor Dumitru Lungu) la 100 m fluture (F 96). Au mai concurat în finalele probelor respective Maximilian Mirciu (antrenor Doru Oancea, locul 5 la 50 m spate, B 96) şi Radu Zibileanu (antrenor Dumitru Lungu, locul 7 la 100 m fluture, B 96).

Răzvan Grădinaru, triplu campion naţional la această ediţie, se calificase şi duminică în două finale, la 200 m bras şi la 100 m fluture, dar a renunţat să mai înoate în ultimul act din motive medicale. „Are nişte probleme de sănătate, dureri la braţe, din cauza cărora nici nu s-a putut antrena corespunzător, din luna aprilie până acum. Am mers la examinări şi deocamdată nu am reuşit să depistăm cauza. Face în continuare masaj şi kinetoterapie la Spitalul Judeţean şi sperăm ca totul să se rezolve. A avut şi un program foarte încărcat anul acesta, când a intrat la liceu, medicii ne-au spus că a şi crescut foarte rapid în ultima vreme. Ne bucură aceste rezultate, pentru că el mai are un an ca junior II”, a declarat Anca Buzbuchi, antrenoarea lui Răzvan Grădinaru.