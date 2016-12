Aur la Balcaniada de Matematică pentru mircistul Mihai Iliant

Reușită incredibilă a unui elev de clasa a VIII-a al Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” din Constanța! Tânărul Mihai Theodor Iliant a cucerit singura medalie de aur a lotului României la Balcaniada de Matematică pentru Juniori, desfășurată zilele trecute în Serbia. Performanța lui Mihai este cu atât mai impresionantă cu cât, dintre cei șase tineri matematicieni care au compus lotul României, Mihai este singurul elev de clasa a VIII-a, restul fiind liceeni. Profesorii săi au doar cuvinte de laudă la adresa constănțeanului. ”Este un elev care în cei patru ani de gimnaziu s-a pregătit temeinic și în mod constant cu seriozitate și pasiune. Mihai este un elev care a știut să se joace, dar s-a și pregătit cultivând pasiunea sa pentru matematică”, a declarat, pentru ”Telegraf”, directorul Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân”, prof. Vasile Nicoară. În toți acești ani, Mihai a participat și câștigat numeroase premii la competiții naționale și internaționale, reușind să aibă deja un palmares foarte bogat. ”Familia sa îl sprijină și îl încurajează către performanță, iar la școală a beneficiat de o pregătire corespunzătoare alături de profesorul de matematică Gabriela Constantinescu”, a precizat prof. Nicoară. Directorul colegiului a declarat că medalia cucerită de tânăr este cea mai strălucitoare reușită obținută în ultimii ani de mirciști la competițiile internaționale. ”Este prima medalie de aur cucerită în acest an de elevii noștri la concursurile internaționale și este cu atât mai importantă cu cât de câțiva ani nu am mai avut participanți în lotul României la internaționalele de matematică. Mihai este al 12-lea medaliat internațional pe care îl are Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”“, a subliniat prof. Nicoară. La Balcaniada de Matematică pentru Juniori, lotul României a mai cucerit alte cinci medalii de argint.