Aur pentru doi constănţeni la concursul internaţional de informatică

Sarcina dificilă a juriului Concursului Internaţional de Proiecte de Informatică "InfoMatrix 2006", organizat de Lumina Instituţii de Invăţămînt în zilele de 15 şi 16 mai 2006 la Palatul Parlamentului din Bucuresti, a luat sfîrşit. Cele 83 de proiecte calificate pentru finală, 36 din România şi 47 din alte ţări, realizate de elevi cu vîrste cuprinse între 12 şi 18 ani, au fost evaluate de comisie. România, Statele Unite ale Americii, Irak, Georgia, Kenya, Mozambic, Indonezia, Africa de Sud, Nigeria, Bulgaria, Moldova, Mexic, Turcia, Polonia, Azerbadjan, Kyrgystan, Kazakhstan, Tadjikistan, Macedonia, Turkmenistan, Mongolia, Afghanistan, Ucraina şi India au venit în fata juriului cu lucrări ingenioase, recompensate la final cu premii substanţiale, constînd în echipamente hardware, soft-uri, telefoane mobile şi manuale specializate. Finalistele au fost selectate din 313 proiecte participante, înscrise în concurs de echipe reprezentante a 32 de state de pe cinci continente. Acestea au concurat în cadrul celor 4 secţiuni ale concursului: Programare - 27 proiecte finaliste, Arta pe calculator - 22 proiecte finaliste, Prezentare digitală (cu tema "lupta antidrog") - 21 proiecte în finală şi Controlul unui echipament hardware - 12 proiecte finaliste.

Nouă minute de efecte speciale demne de lumea Hollywood-ului au impresionat juriul categoriei Arta pe calculator. "The film project", realizat de Bogdan Vera şi Mihai Filip de la Liceul Internaţional de Informatică Constanţa a obţinut marele premiu la această secţiune. "Este un film SF care combină filmarea digitală cu procesarea pe calculator prin adăugarea de personaje şi efecte speciale. S-a filmat cu o cameră digitală în mai multe locuri din Constanţa şi, după cîteva luni de muncă, am reuşit să finalizăm proiectul", a declarat Mihai Filip, elev în clasa a XI-a. În ceea ce îl priveşte pe Bogdan Vera, elev în clasa a X-a, acesta a obţinut anul trecut medalia de argint la aceeaşi secţiune. "Ştiam că filmul din acest an este bun, corespunde exigenţelor şi speram la o medalie de argint, însă nu m-am aşteptat la cea de aur", a declarat Bogdan Vera. Cei doi elevi au fost coordonaţi de prof. Ferat Travaci în realizarea proiectului. "Rezultatul este extraordinar dacă avem în vedere că aceşti elevi au folosit o cameră digitală obişnuită şi un computer cu un soft 3D normal, fără echipamente adecvate sau supraspecializate care să le uşureze munca", a declarat Ferhat Travaci. Din cele patru secţiuni ale concursului InfoMatrix, echipele româneşti au cîştigat două prin filmul constănţenilor şi un sistem de securitate complex care detectează prezenţa umană în perimetrul unei case prin intermediul unor senzori de mişcare. Acest proiect este realizat de doi elevi de la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" din Bucureşti.