Aur pentru echipa mircistă, la Tîrgul de Proiecte Ştiinţifice şi Inginereşti

Elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrîn” adaugă încă un trofeu în generoasa panoplie deja existentă a instituţiei de învăţămînt. Echipa formată din Lavinia Brăilescu şi Andra Stroe şi coordonată de Ion Băraru, profesorul sub a cărui îndrumare elevii mircişti au cîştigat mai multe premii la NASA, s-a întors acasă cu două medalii de aur şi un premiu special! Datele evenimentului se încadrează în perioada 24 - 27 mai, iar locul desfăşurării este situat la Adana, în Turcia. Aici a avut loc Tîrgul de Proiecte Ştiinţifice şi Inginereşti ale Şcolilor BURÇ, („BURÇ Science and Engineering Project Fair”), o competiţie internaţională deosebit de dificilă care, anul acesta, a ajuns la a V-a ediţie. Unul dintre factorii de dificultate este constituit de participarea globală. Astfel, elevi de liceu, adevăraţi performeri în domeniile fizică, chimie, biologie şi inginerie, s-au adunat anul acesta la Adana, numărul lucrărilor înscrise trecînd de 800. Selecţia s-a centrat pe lucrările cu un pronunţat caracter experimental, cu o finalitate concretă, din care au fost alese, pentru etapa finală a jurizării (juriul a fost format din profesori universitari şi cercetători), 100 de lucrări, reprezentînd 18 state ale lumii. Elevele Andra Stroe şi Lavinia Brăilescu, de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrîn” din Constanţa, membre ale Centrului de Cercetări al Elevilor din cadrul Fundaţiei Academice ALUMNI a liceului, coordonate de profesorul Ion Băraru, au reprezentat România cu lucrarea „For a healthier scholar activity. The correction of enviromental factors”. „Am studiat influenţa factorilor de mediu - lumină şi zgomot - asupra procesului de învăţare. Studiul practic a fost realizat în liceul nostru şi am descoperit că normele sînt în afara celor admise de lege. Nerespectarea acestor norme are ca rezultat stresul excesiv, putînd ajunge chiar la probleme serioase ale aparatului vizual. Fetele au etalonat nişte instrumente simple pe care le-am utilizat pentru măsurători, finalitatea demersului nostru fiind reprezentată de un kit care poate fi folosit de fiecare şcoală pentru a-şi putea monitoriza permanent mediul auditiv şi vizual. Am prevăzut măsuri pentru înlăturarea acestor factori, precum şi recomandări ca, spre exemplu, la orele de dirigenţie să se discute aceste probleme”, a declarat prof.dr. Ion Băraru, care a fost şi el premiat cu medalia de aur pentru contribuţia deosebită pe care a adus-o în domeniul ştiinţific. Imediata aplicabilitate practică a lucrării, precum şi kitul realizat şi propus spre diseminare în toate şcolile interesate, au fost deosebit de bine primite de juriu şi de numerosul public care a vizitat standul românesc timp de trei zile. Decizia finală a juriului a însemnat, pentru echipa românească, o medalie de aur la secţiunea „fizică”. Recunoaşterea meritelor Laviniei şi Andrei nu se opreşte aici, întrucît fetele au mai cîştigat, pentru proiectul lor, un premiu de excepţie - al III-lea -, acordat pentru cele mai deosebite trei lucrări din întreaga competiţie, indiferent de secţiune.