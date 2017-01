Aur pentru România la JO pentru tineret

Delegația României participantă la Jocurile Olimpice pentru tineret (JOT), competiție rezervată sportivilor cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani și care se desfășoară în perioada 16-28 august, la Nanjing (China), a bifat, ieri, primele medalii de aur. Echipajele României de dublu rame fără cârmaci, feminin şi masculin, s-au impus în finalele curselor de 1.000 de metri la care au participat pe apele lacului Xuanwu. La feminin, echipajul format din Cristina Popescu şi Denisa Tîlvescu a încheiat cursa cu timpul de 3:37.32 minute, cucerind medalia de aur. Fetele au fost urmate pe podium de echipajele Chinei (3:37.52) şi Canadei (3:37.75). Echipajul format din Gheorghe Dedu şi Ciprian Tudosă a cucerit, de asemenea, medalia de aur în proba similară masculină, cu timpul de 3:11.37 minute. Pe podium au mai urcat echipajele Cehiei (3:12.13) şi Turciei (3:12.21). Emoțiile i-au copleșit pe sportivii români la finalul curselor, aceștia recunoscând că au avut emoţii, inclusiv la intonarea imnului naţional.

„Mărturisesc că am intrat pe apă cu gândul să terminăm junioratul cu o medalie de aur şi am reuşit. Până acum n-am mai spus nimănui, dar după argintul de anul trecut de la Mondiale am promis că anul acesta nu vom mai câştiga decât aur. Am fost atât de bucuroasă încât pe podium nu mi-am putut stăpâni lacrimile”, a declarat Denisa Tîlvescu pentru de site-ul oficial al COSR. „Startul nostru a fost destul de slab în comparaţie cu cel al adversarelor, care au plecat ca din puşcă. În prima jumătate chiar eram pe undeva pe locurile doi-trei, dar am strâns din dinţi şi ne-am concentrat atât de tare să câştigăm încât la final abia am putut coborî din barcă. Ne bucurăm cu atât mai mult cu cât cursele pe o mie de metri nu sunt favoritele noastre”, a spus şi Cristian Popescu. La rândul său, Ciprian Tudosă, care s-a prăbuşit pe ponton când a coborât din barcă, a afirmat: „Concentrarea în timpul cursei a fost atât de mare încât în momentul în care am coborât din barcă am simţit cum îmi bubuie tâmplele. A trebuit să mă aşez pe ponton câteva secunde, pentru că eram prea ameţit ca să pot sta în picioare. Am muncit pentru acest aur şi suntem bucuroşi că eforturile noastre s-au materializat în cea mai strălucitoare medalie”. „Am intrat cu gândul să ieşim campioni, iar visul ni s-a împlinit”, a spus şi colegul său, Gheorghe Dedu.

Antrenorul sportivilor, Cristian Maliș, s-a declarat fericit, la finalul curselor, de succesul elevilor săi. „Ne-am pregătit un an de zile pentru aceste medalii. De obicei, cursele pe distanța de o mie de metri nu sunt favoritele noastre, dar în ultimele două luni ne-am adaptat programul de antrenament pe această distanţă, iar finalul a fost fericit atât la fete, cât şi la băieţi. Lupta a fost crâncenă, dar mă bucur că ambele echipaje au reuşit să se mobilizeze şi să câştige. Sunt pur şi simplu fericit”, a spus Maliș.

Prima medalie pentru delegaţia României a fost cucerită, luni, de judoka Ştefania Dobre, argint la 63 kg.

Tot ieri, în finala probei de 50 de metri spate, înotătorul Robert Glință a ocupat locul 7, cu timpul 25 de secunde și 86 de sutimi. Și gimnasta Laura Jurcă s-a clasat, ieri, pe poziția a șaptea, în finală la individual-compus. Laura Jurcă este calificată şi în toate cele patru finale pe aparate, la sărituri, paralele, bârnă şi sol.