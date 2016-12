Aur rusesc pentru Constanţa

Pentru cea mai mare parte a elevilor, vacanţa de vară înseamnă relaxare, distracţie şi, cel mai important, o perioadă îndelungată de timp departe de şcoală. Sunt, însă, şi elevi care aleg să-şi sacrifice o bună parte din vacanţă pentru a putea participa la diverse competiţii şcolare, naţionale şi internaţionale. Este şi cazul constănţeanului Ioan Ignat, elev în clasa a X-a a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa, care a făcut parte din lotul României la cea de-a XVIII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale Pluridisciplinare Tuymaada. Competiţia a avut loc în perioada 12-20 iulie, în Yakutsk (Siberia Orientală din Federaţia Rusă). La ediţia din acest an au participat 150 de concurenţi din Federaţia Rusă, Bulgaria, Macedonia, Serbia şi, nu în ultimul rând, România. Participanţii au putut concura la una din cele patru secţiuni ale concursului: matematică, fizică, chimie sau informatică. Mulţumită punctajelor foarte bune obţinute, lotul României a plecat acasă cu patru medalii de aur, şase de argint, una de bronz şi două premii speciale. Una dintre medaliile de aur a fost câştigată de Ioan Ignat, care a reprezentat România la fizică. „Am avut de susţinut două probe, una teoretică şi una practică. Pentru fiecare am avut la dispoziţie cinci ore pentru redactarea subiectelor. Fiind o competiţie internaţională, organizată în Rusia, subiectele au trebuit să fie scrise fie în limba engleză, fie în limba rusă”, povesteşte Ioan. În urma corectării lucrărilor, el a obţinut cel mai bun punctaj la Secţia Fizică a olimpiadei (51 de puncte din 70 posibile, în condiţiile în care următorul clasat a avut doar 38 de puncte), ceea ce i-a adus medalia de aur la disciplina la care a concurat şi locul I absolut.

PATRU LUNI DE PREGĂTIRE INTENSĂ Ioan spune că nu se aştepta să candideze la Olimpiada Tuymaada. „Nu m-am pregătit pentru a intra în lotul lărgit al României, pentru că plănuiam să particip anul viitor la Olimpiada Internaţională de Fizică. Însă, când am aflat că m-am calificat, am realizat că pot obţine un rezultat bun şi, ajutat de profesorul de fizică Claudia Dobrin, din CNMB, am început să studiez”, a spus mircistul. Astfel, cu patru luni înainte de-a pleca în Rusia, înarmat cu o voinţă de fier, Ioan, care abia a absolvit în această vară clasa a IX-a şi va începe, din toamnă, clasa a X-a, a învăţat materia predată la fizică pe tot parcursul ciclului liceal, precum şi cea predată în anii I şi II la facultăţile de profil. „Este un lucru remarcabil că un elev de vârsta lui a parcurs toată această materie şi a reuşit să obţină un rezultat foarte bun într-o competiţie internaţională prestigioasă. Sunt convinsă că pe viitor ne putem aştepta la tot mai multe astfel de rezultate din partea lui”, a declarat prof. Dobrin. La rândul său, directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară, a precizat că medalia de aur reprezintă un nou rezultat „de excepţie al catedrei de fizică a CNMB; una din cele mai performante catedre din ţară”. Pentru anul următor, Ioan se pregăteşte pentru a intra în lotul României de la Olimpiada Internaţională de Fizică.