Aura Urziceanu nu mai vrea să audă de România

În spiritul vorbei populare „s-a supărat ca... văcarul pe sat”, talentata cântăreaţă de jazz Aura Urziceanu a decis să nu mai aibă niciun contact cu România, din cauza unor… „vandali\" care i-au modificat profilul de pe Wikipedia. Astfel, artista a decis să-şi închidă blogul personal şi pagina de pe o reţea de socializare şi a scris pe ambele pagini online următorul anunţ: „La decizia artistei, Aura Urziceanu se retrage atât blogul oficial, cât şi profilul de Facebook şi se impune restricţie generală în a fi contactată în semn de protest! Această decizie se datorează unui grup de vandali, rău intenţionaţi şi consideraţi de către artistă ca fiind impostori, diletanţi şi în niciun caz „oameni\"… nu ca români adevăraţi, ci ca locuitori temporar în România\".

Tot pe Facebook, aceasta a trimis şi un mesaj către mass-media: „În situaţia în care presa română este interesată de acest subiect şi de aceste personaje care-şi umilesc artiştii lor, ai ţării lor şi care şi-i alungă definitiv... acesta este un ultim semn şi o decizie ultimă prin care se va renunţa la contactul definitiv cu Ţara Românească... dacă în continuare românii vor rămâne inerţi la această decizie garantez că îşi vor pierde o parte mare din artişti, iar această ţară va rămâne la fel de inertă precum unii îşi doresc acest lucru\".

PR-ul solistei, Radu Muşetescu, citat de un cotidian naţional, a precizat că, de un an, actorul Cristi Văraru postează zilnic pe internet faptul că Aura Urziceanu este ţigancă la origine, fapt ce „nu este adevărat”. În replică, cel acuzat recunoaşte că a modificat conţinutul paginiii de pe Wikipedia, însă doar datorită faptului că îi admiră talentul muzical. Acesta a precizat, citat de Optimal Media: „Singura mea greşeală este că nu am menţionat sursa din care am desprins informaţia - este vorba de un interviu cu Johnny Răducanu pe care l-am citit dintr-un ziar (...). În orice caz, ameninţarea cu chemarea în instanţă este cel puţin nefondată.(...), în România există o libertate a exprimării, iar dezvăluirea originii etnice a unei persoane publice nu poate fi oprită şi cu atât mai puţin catalogată drept calomnie. Nu am să comentez asupra vehemenţei cu care Aura Urziceanu se dezice de un grup etnic”.