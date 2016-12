Aurel Oniţa răspunde acuzelor

Cotidianul „Telegraf“ a intrat în posesia documentului pe care sunt notate motivele pentru care asistentul FIFA Aurel Oniţa a fost demis din funcţia de preşedinte al Comisiei Judeţene de Arbitri, ieri, în şedinţa Comitetului Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Constanţa. 14 probleme ale activităţii sale i-au fost imputate lui Oniţa, care a oferit răspunsuri la fiecare. Iată câteva dintre ele:

- Componenţa CJA nu a fost aprobată de CE al AJF: „Nu este adevărat, documentul există, este semnat de domnul Mihu şi este afişat pe site-ul frf.ajf.ro”

- Participarea redusă la şedinţele săptămânale ale CJA, participarea membrilor CJA şi mai ales a preşedintelui fiind aproape de zero: „Am fost prezent la toate şedinţele, cu excepţia zilelor în care aveam meci (n.r. - şedinţele au loc joia). Este adevărat însă că unii membri ai comisiei vin rar sau deloc, ca Giuran, Dimancea sau Corcescu, însă ultimul face cursuri cu arbitrii miercurea. Nu avem ce face, activitatea comisiei se face pe bază de volunatariat. Foştii arbitri vin de plăcere la şedinţe, pentru a-şi pune experienţa în folosul tinerilor arbitri”

- Delegarea unor arbitri se face preferenţial, preşedintele deleagă anumiţi arbitri după bunul plac, peste Comisia de Delegări a CJA (n.r. - din care fac parte Lucian Cîrjă, preşedinte, Sebastian Stoianof şi Bela Szoke, membri): „Lucian Cîrjă face delegările, iar eu nu am intervenit niciodată peste el”

- Delegările se fac fără a se ţine cont de problemele pe care le au unele cluburi cu anumiţi arbitri: „Delegările sunt făcute de Lucian Cîrjă, iar el va fi preşedinte interimar al CJA. Ce aş avea de spus mai mult?”

- Mai mulţi arbitri au fost retrogradaţi din loturile naţionale (n.r. - sunt precizate şase nume), fără ca preşedintele CJA să intervină în susţinerea acestora, în vederea continuării activităţii în arbitraj. AJF Constanţa susţine că retrogradarea acestora este abuzivă: „Dragoş Teodor şi Eduard Ioniţă au fost retrogradaţi când a venit Crăciunescu la CCA, apoi, când a venit Deaconu, am intervenit ca ei să fie reprimiţi. Ei oricum nu arbitrau la prima ligă, ci mai mult la a doua. Paul Dimancea şi Gabriel Georgescu au fost retrogradaţi din cauza notelor slabe. Adriana Turnea este plecată la studii în Anglia, iar Adrian Trandafir munceşte în străinătate”

- Recomandarea către CCA a unui singur arbitru pentru a promova în lotul divizionar, în situaţia în care judeţul Constanţa avea dreptul de a recomanda doi arbitri şi patru asistenţi: „Este adevărat, dar ce pot face eu dacă unul singur, Ciuchiţă, a luat testele pe plan local? Credeţi că ei ar fi putut să le ia la Bucureşti? Eu i-am invitat pe toţi să vină dimineaţa să se antreneze împreună cu mine. Nu pot să alerg şi nici să învăţ eu pentru ei”

- Inexistenţa unei evidenţe privind chitanţele eliberate pentru baremurile de arbitraj: „De chitanţe se ocupă AJF, noi nu avem responsabilitate juridică în acest sens. Am întrebat dacă putem ajuta la acest capitol, am trimis o hârtie la AJF, dar nu am primit niciun răspuns”

- Lotul de observatori a fost mărit în mod excesiv (33), iar ei nu au fost încadraţi pe categorii: „Aici ar fi mai multe de spus. Observatorii ar trebui să fie în responsabilitatea CJA, dar nu sunt, pentru că delegările le face vicepreşedintele Stere Guteanu. În rândul observatorilor ar trebui să fie foşti arbitri, care să dea examen de observator, dar nu se întâmplă aşa. Nu fac eu delegările, aşa că nu pot face nici pregătirea şi instruirea lor. Observatorii sunt foarte importanţi, pentru că ei pot creşte valoarea arbitrilor, prin instruirea pe care o pot face la fiecare meci. Şi altfel: degeaba îi instruiesc eu dacă domnul Guteanu nu îi deleagă. Domnul Vasile Curt, de exemplu, a fost trimis extrem de rar la Liga a IV-a.”

- Scăderea drastică a numărului de arbitri, de la 223 pe 5 octombrie 2010 (n.r. - data numirii lui Oniţa la CJA) la 111 în prezent: „Când am venit eu ca preşedinte, am cerut o listă a arbitrilor din judeţ, dar nu exista aşa ceva! Aşa am preluat CJA, iar cei 223 au ajuns pe o listă pe care am făcut-o singur, din discuţii cu mai multe persoane, care mi-au spus cine este arbitru, fie că mai activează sau nu. I-am băgat pe site, care nici el nu exista, iar după două luni, în iarnă, am început trierea şi testarea lor. Înainte nu prea se făceau teste fizice sau vizite medicale, nu vă amintiţi cum arătau unii dintre arbitrii de Liga a IV-a? Şi vreau să vă mai spun ceva. Avem cursuri pentru arbitri, pe care îi instruim, îi promovăm, îi trimitem la meciuri, dar mulţi dintre ei se lasă pe parcurs. Am avut copii de 14 ani bătuţi şi sechestraţi în maşină la un meci de juniori la Poarta Albă. A doua zi, părinţii le-au interzis să mai arbitreze. Este şi un exemplu de arbitru cu experienţă, Emilian Dache, care a renunţat din aceleaşi motive. Unii arbitri sunt oameni cu servicii importante, cu funcţii. Pentru ce să mănânce bătaie sau să fie înjuraţi?”

- Necomunicarea la CCA a tabelului cu observatorii pentru Liga a II-a şi a III-a: „Am aflat de la CCA că tabelul a fost trimis de domnul Mihu, aşa că nu avea rost să-l mai trimit şi eu”

Iată şi alte aspecte constatate de Aurel Oniţă, asistent pe lista FIFA, în timpul mandatului său la CJA:

„- De trei ani, de când am fost numit, merg la AJF şi le spun că arbitrii sunt nemulţumiţi. Pentru că nu au asigurată securitatea la meciuri, pentru că nu se iau măsuri împotriva jucătorilor şi oficialilor care lovesc, agresează sau scuipă arbitrii. Un jucător a bătut arbitri trei etape la rând, un altul era suspendat pentru un an începând din iunie, iar acum joacă pe propriul carnet, şi multe altele.

- Sunt arbitri care au avut meciuri la Tulcea şi au văzut că acolo arbitrii au asigurată securitatea, există garduri la teren, poliţist sau jandarm la meciuri. De aceea au decis să se declare indisponibili şi eu sunt mândru că au atitudine.

- Suntem un grup de oameni care dorim să se respecte regulamentele, care la AJF Constanţa nu se respectă. Am vrut ca arbitrii să fie în siguranţă la meciuri, dar nu am reuşit. Ştiu că 80% dintre arbitri s-au dat indisponibili, în semn de protest, iar eu sunt alături de ei. Cât despre demitere, aştept să văd motivarea oficială şi atunci voi vedea ce e de făcut. Mi-am dorit condiţii mai bune pentru fotbalul constănţean, dar din cauza organizării existente la AJF nu pot face mai multe acum. Dar cred că spune ceva faptul că în 2012 Constanţa a fost judeţul care a promovat cei mai mulţi arbitri! Iar asta cu zero cheltuieli din partea AJF Constanţa...

PROTEST ÎMPOTRIVA DEMITERII LUI ONIŢA. Arbitrii constănţeni vor protesta astăzi, de la ora 10.30, la sediul AJF, împotriva demiterii lui Oniţa. „Vrem să cerem explicaţii conducerii AJF în privinţa motivelor care au dus la demiterea lui Aurel Oniţa. El a fost înlăturat fără niciun motiv, în opinia noastră, sau poate pentru că a luptat pentru noi. Vrem să mai ştim şi de ce nu se iau măsuri pentru securitatea arbitrilor şi de ce nimeni nu a venit să stea de vorbă cu noi despre ultimele evenimente din fotbalul judeţean”, a declarat arbitrul Laurenţiu Ciuchiţă, unul dintre iniţiatorii protestului.