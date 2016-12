Aurescu: Vom impulsiona procesul de delimitare a spaţiilor maritime între România şi Bulgaria

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, şi omologul bulgar, Daniel Mitov, au decis, astăzi, să impulsioneze procesul de delimitare a spaţiilor maritime din Marea Neagră dintre România şi Bulgaria, o nouă rundă la nivel de experţi urmând să aibă loc în curând, a declarat şeful diplomaţiei române. "Am decis împreună să impulsionăm procesul de delimitare a spaţiilor maritime din Marea Neagră între cele două state. Am convenit ca o rundă la nivel de experţi să aibă loc în perioada următoare în aşa fel încât să putem avansa spre o soluţie reciproc acceptabilă în conformitate cu dreptul internaţional în materie", a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu şeful diplomaţiei bulgare, Daniel Mitov, aflat în vizită la Bucureşti. Întrebat despre lipsa de progrese în acest dosar, Bogdan Aurescu a precizat că România şi Bulgaria sunt "pe deplin angajate în vederea găsirii unei soluţii" şi nu se poate vorbi de lipsa de progrese sau de progrese. "Este datoria noastră să negociem şi să găsim o soluţie", a spus el. La rândul său, Daniel Mitov a declarat, răspunzând unei întrebări, că soluţia politică la acest diferend este "calea de urmat". "Este un proces în derulare de foarte mult timp, desigur am discutat despre asta şi am decis să continuăm discuţiile la nivel de experţi şi să încercăm să explorăm toate posibilităţile existente în acest moment, astfel încât înainte de şedinţa de guvern care urmează (şedinţa comună de guvern de la Craiova, din această primăvară -n.r.) să vedem dacă există o şansă pentru progres sau nu. Ca ţări aliate, atât în NATO cât şi UE, sunt ferm convins că o soluţie politică este calea de urmat", a afirmat ministrul bulgar de Externe. Subiectul negocierilor dintre cele două ţări privind delimitarea spaţiilor maritime în Marea Neagră a devenit în primăvara anului 2012 subiect de dispută politică, după ce fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, declara că "există o zonă în litigiu în ceea ce priveşte chiar frontiera de stat, marea teritorială" dintre România şi Bulgaria, el explicând că este vorba despre 17 kilometri pătraţi şi că vor avea avea loc discuţii cu experţi bulgari.