Lungmetrajele „Aurora\", în regia lui Cristi Puiu, şi „Morgen\", de Marian Crişan, se numără, conform presei internaţionale de specialitate, printre peliculele care vor fi prezente în selecţia Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, care se va desfăşura în perioada 12 - 23 mai. „Aurora\" şi „Morgen\" se regăsesc pe o listă a potenţialelor filme din selecţia ediţiei din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, alcătuită de publicaţia de specialitate „Screen Daily”.

„Aurora\" spune povestea lui Gigi Marinescu (Cristi Puiu), care este inspector de poliţie. El este căsătorit cu Violeta, are o fiică în clasa a treia şi, de peste un an, are o amantă, pe Lulia, o femeie divorţată, cu 10 ani mai tânără decât el, care are, la rândul ei, un copil. În cele din urmă, viaţa pe care o duce îl depăşeşte şi Gigi trebuia să ia o decizie. Totodată, el ajunge să lucreze la cazul uciderii doctorului Horia Zancu, descoperind viaţa tumultoasă a acestuia din ultimii 30 de ani. În plus, poliţistul Gigi Marinescu găseşte multe asemănări între viaţa doctorului Horia Zancu şi propria sa viaţă. Filmul „Aurora\" este produs de Mandragora, Anca Puiu şi Bobby Păunescu fiind producătorii peliculei.

Pe de altă parte, lungmetrajul „Morgen\", de Marian Crişan, spune povestea unui bărbat care trăieşte la graniţa româno-ungară şi căruia îi place să pescuiască. Într-o zi, acesta „pescuieşte\" un imigrant kurd. Pelicula este o coproducţie România-Ungaria-Franţa.

Totodată, şi pelicula „Periferic\", debutul în lungmetraj al lui Bogdan George Apetri, realizat pe un scenariu de Cristian Mungiu şi Ioana Uricaru, s-ar putea afla printre filmele din selecţia Festivalului de Film de la Cannes, conform unor surse din cinematografia românească.

În plus, potrivit „Screen Daily”, pe lista filmelor care ar putea intra în selecţia din acest an de la Cannes, se numără şi filmul american „The Way Back\", de Peter Weir, din a cărui distribuţie fac parte şi actorii români Dragoş Bucur şi Alexandru Potocean.