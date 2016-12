Austeritate - cuvânt de ordine pentru Primăria Mihai Viteazu

BANI PUŢINI Bugetul comunei Mihai Viteazu din acest an nu depăşeşte 1,3 milioane de lei, fapt care nu permite Primăriei să se angajeze în investiţii de anvergură. „Avem un buget de austeritate şi este mai mic decât cel din anul trecut. În aceste condiţii, ne mulţumim să supravieţuim ca autoritate locală. Pe de altă parte, însă, avem norocul că Primăria nu are datorii, fapt ce ne permite demararea unor proiecte de mici dimensiuni”, a declarat primarul comunei, Gheorghe Grameni, care a adăugat că cea mai mare parte din buget a fost alocată pentru funcţionarea aparatului administrativ local, incluzând plata salariilor funcţionarilor publici şi profesorilor. Grameni a afirmat că bugetul local s-a diminuat de la an la an, iar sarcinile sunt tot mai multe. „De unde bani pentru proiecte?”, a spus Grameni. El a precizat că majorarea taxelor şi impozitelor ar fi fost una din soluţiile pentru suplimentarea bugetului local. “Însă când ne-am pus în pielea populaţiei, şi aşa săracă, nu am văzut-o ca pe o idee bună. Ar mai fi soluţia atragerii fondurilor europene, dar, cum şi acest proces este greoi şi de lungă durată, nu am prea mari speranţe”, a punctat edilul.

PIATRĂ DE MOARĂ Pe de altă parte, Grameni a afirmat că bugetul local ar fi fost mai câştigat dacă societăţile care ridică turbinele eoliene ar fi plătit taxele şi impozitele aferente acestor construcţii. Din nefericire, spune primarul, în noul Codul Fiscal, turbinele eoliene pot fi impozitate, numai că banii nu se duc la bugetul local, ci sunt virate direct la bugetul de stat. „Impozitarea turbinelor eoliene ar fi însemnat dezvoltarea reală a comunei. Eu încă mai sper ca Guvernul să aducă modificările necesare pentru ca banii din impozitarea eolienelor să ajungă la autorităţile locale. Practic, prin această reglementare, pornim în noul an cu o gaură în buget de 900.000 de lei”, a spus Grameni.