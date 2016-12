Austeritate, cuvânt de ordine pentru conducerea Primăriei

BANI PUŢINI Bugetul comunei Târguşor din acest an depăşeşte uşor 300.000 de lei, fapt care nu permite Primăriei să se angajeze în investiţii de anvergură. „Avem un buget de austeritate şi este comparativ egal cu cel din anul trecut. În aceste condiţii, ne mulţumim să supravieţuim ca autoritate locală. Pe de altă parte însă, avem norocul că Primăria nu are datorii, fapt ce ne permite demararea unor proiecte de mici dimensiuni”, a declarat primarul comunei, Dumitru Dragu, care a adăugat că 110.000 de lei au fost alocaţi pentru funcţionarea aparatului administrativ local, incluzând plata salariilor funcţionarilor publici. Chiar în condiţiile acestui buget restrâns, conducerea autorităţii locale a reuşit să împartă astfel banii încât să ajungă pentru demararea unor proiecte importante pentru comunitatea locală. Astfel, conducerea administraţiei locale din Târguşor a alocat 30.000 de lei pentru întocmirea unui plan de reamenajare a centrului civic, care presupune refacerea rigolelor. Alţi 30.000 de lei au fost direcţionaţi pentru reabilitarea gardurilor împrejmuitoare de la şcolile din satele Târguşor şi Mireasa. Un alt proiect care va fi început în acest an cuprinde reabilitarea reţelei de apă din satul Târguşor, pentru care Primăria a alocat, pentru început, 50.000 de lei. „Reţeaua, care măsoară patru kilometri, este veche de 40 de ani şi trebuie neapărat înlocuită. Costurile pentru refacerea acesteia nu ar fi foarte mari, mai ales că avem deja o staţie nouă de pompare a apei”, a spus Dumitru Dragu.

CENTURĂ În altă ordine de idei, primarul comunei Târguşor a afirmat că singura şansă a Primăriei de a dezvolta infrastructura este accesarea fondurilor europene sau guvernamentale. În acest sens, Dragu a spus că, în 2013, vor fi demarate lucrările privind construirea unui drum de centură al localităţii Târguşor, care va lega Drumurile Judeţene 222 (Târguşor - Grădina) şi 225 (Târguşor - Pantelimon). Potrivit primarului, finanţarea pentru amenajarea acestui drum, care va măsura doi kilometri, este asigurată din fonduri europene, iar pentru realizarea lui, Uniunea Europeană a aprobat suma de 350.000 de euro. „Centura ocolitoare a Târguşorului va fi folosită în special de maşinile de mare tonaj, care, în prezent, trec prin centrul localităţii. Decizia amenajării drumului a fost luată în Consiliul Local în urma numeroaselor plângeri venite de la cetăţeni, care au reclamat faptul că, din cauza trepidaţiilor provocate de maşinile de mare tonaj, locuinţele lor au fost avariate. Cert este că, prin această şosea ocolitoare, rezolvăm o mare problemă a comunei”, a spus Dumitru Dragu.