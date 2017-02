Australia, destinația în care se mută milionarii

Aproape 11.000 de milionari s-au mutat în Australia, în 2016, comparativ cu cei 8.000 de milionari care s-au mutat în 2015, Australia atrăgând în ultima vreme din ce în ce mai mulți oameni bogați, potrivit raportului companiei de cercetare de piață New World Wealth, citat de CNN. Statele Unite și Marea Britanie atrag, în mod obișnuit, cel mai mare număr de migranți bogați. Australia a atras, în ultima vreme, în special, oamenii bogați din China și India. Potrivit New World Wealth, milionarii sunt atrași de stilul de viață din Australia, dar și de sistemul medical. Australia este considerat un loc sigur pentru a trăi și pentru a crește copii, iar, din punct de vedere georgrafic, este izolat de conflictele din Orientul Mijlociu și de criza refugiaților din Europa. Australia este considerat, de asemenea, un loc bun pentru o afacere. Statele Unite reprezintă în continuare o destinație dorită, care a primit 10.000 de milionari străini anul trecut. New World Wealth se așteaptă ca cererea să rămână ridicată, în ciuda noii administrații de la Casa Albă. Canada a înregistrat, de asemenea, 8.000 de noi milionari. Chinezii bogați se mută în Vancouver, în timp ce europenii ajung, în general, în Toronto și Montreal. În schimb, Franța se remarcă printr-un exod al oamenilor bogați. Peste 12.000 de milionari au părăsit Franța anul trecut, potrivit raportului companiei New World Wealth. Peste 60.000 de milionari au plecat din țară din anul 2000. Autorii studiului susțin că tensiunile religioase reprezintă unul dintre motivele pentru care milionarii părăsesc Franța. Economia și atacurile teroriste sunt alte două motive.

Raportul New World Wealth susține că taxele, problemele financiare și crimele reprezintă factori care generează plecarea milionarilor din țările lor. Migrația crescută este îngrijorătoare pentru că milionarii iau cu ei sume mari de bani, iar acest lucru are impact asupra monedei locale și a pieței locale de mărfuri. Raportul grupului se bazează pe statistici, date referitoare la avere, informații despre viza de investitor și interviuri cu experți în tema migrației.