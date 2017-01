Australia speră în minuni, Serbia în... rezultat

Rezultatul partidei dintre Australia şi Serbia poate crea multe dureri de cap fanilor celor patru formaţii! Grupa D este foarte complicată din cauza rezultatelor înregistrate până acum, Australia fiind echipa cu cele mai mici şanse de calificare. Doar o victorie în faţa Serbiei şi un rezultat favorabil în celălalt meci (victorie a Ghanei) ar putea duce Australia în optimi. Dacă australienii au nevoie de... minuni, sârbii stau mult mai bine, calificarea în optimi depinzând doar de jocul lor. O victorie în faţa Australiei le garantează calificarea indiferent de scorul din meciul Ghana - Germania. Pe de altă parte, un egal în meciul de la Nelspruit, coroborat cu un alt egal la Johannesburg, ar elimina ambele echipe, Serbia având un golaveraj inferior Germaniei! La egal, Serbia tremură şi dacă Germania câştigă la numai un gol diferenţă, pentru că Ghana are mai multe goluri înscrise decât formaţia europeană. Sârbii ar avea nevoie de un egal cu goluri (cel puţin două mai mult decât ar înscrie Ghana) pentru a obţine poziţia secundă. Antrenorul Verbeek are - în continuare - mari probleme de alcătuire a formaţiei, Moore şi Kewell fiind suspendaţi, iar Grella accidentat. Dar va reintra Cahill, foarte probabil în atac în locul lui Kennedy. Antrenorul sârbilor are întreaga formaţţie la dispoziţie, singura problemă fiind dacă să joace tot cu Subotic fundaş central sau să-l introducă pe Lukovic, revenit după suspendare.

Formaţiile probabile - Australia (antrenor Pim Verbeek): Schwarzer - Wilkshire, Neill, Beauchamp, Chipperfield - Culina, Emerton, Valeri, Holman, Bresciano - Cahill (Kennedy); Serbia (antrenor Radomir Antic): Stojkovic - Ivanovic, Vidic, Lukovic (Subotic), Kolarov - Krasic, Kuzmanovic, Stankovic, Jovanovic - Zigic, Lazovic. Arbitreaz: Jorge Larrionda (Uruguay).