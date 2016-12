Australianul Gotye a dat lovitura la Grammy

Duminică seară, la Los Angeles, cea de-a 55-a Gală a Premiilor Grammy şi-a desemnat câştigătorii. Cântăreţul australian Gotye a câştigat trei dintre trofeele principale, inclusiv cel pentru single-ul anului, cu piesa ”Somebody That I Used To Know”, în timp ce grupul britanic Mumford & Sons şi-a adjudecat două dintre premiile importante, inclusiv cel pentru albumul anului,”Babel”. De asemenea, trioul indie-pop FUN. a fost desemnat revelaţia anului şi a luat un Grammy pentru Cântecul anului,”We Are Young”, o colaborare cu Janelle Monáe. Cântăreaţa britanică Adele a fost premiată pentru Cea mai bună interpretare pop solo, ”Set Fire To The Rain”. Lui Usher i-a revenit premierul pentru Cea mai bună interpretare R&B, pentru ”Climax”. Rockerii de la The Black Keys au plecat acasă cu trei premii Grammy, inclusiv cel pentru cel mai bun album rock, ”El Camino\". Jay-Z şi Kanye West au obţinut trei trofee, două pentru colaborarea lor ”Ns in Paris” şi unul pentru piesa lor ”Mercy”, cântată în colaborare cu starul R&B Frank Ocean. Beyonce a strălucit la categoria Cea mai bună interpretare R&B tradiţională, cu ”Love On Top”. Carrie Underwood a plecat acasă cu două trofee la categoria country, Cea mai bună interpretare country solo, ”Blown Away” şi Cel mai bun cântec country, tot ”Blown Away”.

Katy Perry, Taylor Swift şi Rihanna au plecat acasă cu mâinile goale, iar Justin Timberlake a revenit în lumina reflectoarelor cântând piesa ”Suit & Tie”, lansată în ianuarie, după o pauză de cinci ani. De asemenea, Justin a cântat o piesă R&B, ”Pusher Love Girl”, de pe viitorul său album, ”The 20/20 Experience”, care va fi lansat în primăvară.