Autoarea seriei ”Harry Potter”, acuzată de plagiat

Scriitoarea britanică J. K. Rowling a fost acuzată că a plagiat pasaje din romanul ”The Adventures of Willy the Wizard - No 1 Livid Land” al scriitorului britanic Adrian Jacobs, lansat în 1987. Societatea care administrează drepturile de autor ale regretatului scriitor Adrian Jacobs a adăugat, miercuri, numele scriitoarei J. K. Rowling pe lista acuzaţilor, într-un proces intentat iniţial, în iunie 2009, editurii Bloomsbury Publishing, pentru încălcarea drepturilor de autor. Potrivit acestei acuzaţii, J. K. Rowling a copiat, în romanul ei ”Harry Potter şi Pocalul de Foc”, părţi substanţiale din romanului scris în 1987 de Adrian Jacobs. Acuzatorii susţin că multe alte idei din romanul scris în 1987 au fost copiate în cărţile din seria ”Harry Potter”. Adrian Jacobs a decedat la Londra, în 1997.

Romanul ”Harry Potter şi Pocalul de Foc” este al patrulea volum din seria ”Harry Potter” şi a fost publicat în iulie 2000. În iunie 2009, reprezentanţii editurii Bloomsbury au declarat că acuzaţiile aduse sunt nefondate, lipsite de substanţă şi neadevărate. Cele şapte volume ale francizei ”Harry Potter” au fost traduse în peste 67 de limbi. Cărţile au fost vândute în peste 400 de milioane de exemplare, în mai mult de 200 de ţări. Adaptările pentru marele ecran ale acestor volume au generat încasări de peste 5,4 miliarde de dolari pe plan mondial.