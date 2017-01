Autobiografia lui Jimmy Page, epuizată înainte de lansare

Volumul fotografic autobiografic al rockerului Jimmy Page, fostul chitarist al trupei Led Zeppelin, intitulat ”Jimmy Page by Jimmy Page”, a fost epuizat încă înainte de a fi lansat oficial pe piaţă. Toate volumele din această ediţie limitată au fost cumpărate în regim de precomandă. Volumul, având un preţ de 495 de lire sterline (558 de euro), conţine, în cele 512 pagini ale sale, peste 650 de fotografii care îl prezintă pe celebrul chitarist britanic surprins în diverse ipostaze, de-a lungul carierei sale. Volumul ”Jimmy Page by Jimmy Page”, editat de Genesis Publications, este legat în piele, iar copertele sunt învelite în mătase. Selecţia fotografiilor a fost realizată chiar de Jimmy Page, care este şi autorul textelor explicative. Fotografiile au fost realizate de Kate Simon, Neal Preston, Ross Halfin şi Pennie Smith, iar volumul va fi prezentat oficial publicului larg în cadrul unei expoziţii, care va fi deschisă în perioada 5 - 6 noiembrie, la Elms Lester Painting Rooms din Covent Garden, la Londra. Jimmy Page este chitaristul trupei Led Zeppelin, care a vândut mai mult de 300 de milioane de albume în lumea întreagă. Printre cele mai de succes piese ale trupei se numără ”Stairway to Heaven”, ”Whole Lotta Love” şi ”Kashmir”.