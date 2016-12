Documentarul „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu\", de Andrei Ujică, va fi proiectat în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la New York, care se desfăşoară între 24 septembrie şi 10 octombrie. Documentarul, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes, este rezultatul montajului a sute de ore de imagini de arhivă cu dictatorul comunist. Filmului lui Ujică i se adaugă documentare precum „Letters to Elia\", de Martin Scorsese şi Kent Jones.

„Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu\" nu este singurul film românesc ce va fi prezentat în festival. Peliculele „Marţi, după Crăciun\", de Radu Muntean şi „Aurora\", de Cristi Puiu, vor fi proiectate, în premieră nord-americană, la New York Film Festival. Cele două pelicule au avut premiera mondială în secţiunea Un Certain Regard a ediţiei din acest an a Festivalului de Film de la Cannes.

Lungmetrajul „Marţi, după Crăciun\" spune povestea lui Paul Hanganu (Mimi Brănescu), un bărbat care este căsătorit de zece ani cu Adriana (Mirela Oprişor). Au împreună o fetiţă, o maşină, un apartament şi aparent, o relaţie fericită. Paul are şi o relaţie extraconjugală, cu Raluca (Maria Popistaşu), o dentistă de 25 ani. El le iubeşte pe ambele femei, însă, în momentul în care cele două se întâlnesc întâmplător, el trebuie să ia o decizie.

„Aurora\" îl prezintă pe Cristi Puiu nu doar în calitate de regizor, ci şi în calitate de actor în rol principal. Puiu îl interpretează pe Viorel, un bărbat divorţat, care, pe fondul unei depresii, recurge la acţiuni extreme. Printre numele din distribuţie se regăsesc Clara Vodă şi Gelu Colceag.