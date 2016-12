Filmul \"Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu\", de Andrei Ujică, a fost nominalizat la Cinema Eye Honors din Statele Unite ale Americii, cele mai importante distincţii dedicate cinematografiei de nonficţiune. Lansate în 2007, premiile recompensează măiestria şi inovaţia în nonficţiune, promovând elita artei de gen.

Pelicula este nominalizată la categoria Spotlight, menită să scoată în evidenţă filme care ar merita mai multă promovare şi recunoaştere în Statele Unite ale Americii. Spotlight este singura categorie care ia în calcul filme ce nu au rulat în cinematografele din Statele Unite. Anul viitor, \"Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu\" ar putea deveni eligibilă la celelalte secţiuni - cel mai bun film de nonficţiune, regie, editare etc. - dacă pelicula va fi proiectată în cinematografele americane.

\"Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu\" a fost realizată de Icon Production, în asociere cu Televiziunea Română, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi cu participarea The Media Partnership, Fundaţia ARTE VIZUALE şi HFG / ZKM Filminstitut. Filmul este distribuit în România de Voodoo Films.

Gala anuală Cinema Eye Honors va avea loc pe 18 ianuarie 2011, la Museum of the Moving Image din New York, una dintre cele mai prestigioase instituţii din lumea filmului.

Nominalizările sunt decise de 25 dintre directorii celor mai importante festivaluri axate pe producţii de nonficţiune, ca Sundance, Woodstock, Copenhaga, Tribeca şi Silver Docs.

La aceeaşi categorie au mai fost nominalizate \"Steam of Life\", regizat de Joonas Berghäll şi Mika Hotakainen, \"Nostalgia de la Luz\", de Patricio Guzman, \"La Bocca del Lupo\", de Pietro Marcello, şi \"The Arbor\", regizat de Clio Barnard.