Autobuz spre stațiunea Mamaia, de la Gară

07:56:49 / 28 Iulie 2015

Sunt sceptic

Este ceva decat nimic .De ce sunt sceptic -la o asemenea frecventa a autobuzelor in traseu ,cand microbuzele circula la 3-5 minute intre ele nu stiu cat succes va avea si aceasta linie .Ieri am circulat de la Caraiman la Pescarie cu Delfinul ,cand oprea autobuzul in statie turistii intrebau soferul incotro merge.Nu sunt de acord cu C