Autograf pentru o regină

La 115 ani de la deschiderea primei biblioteci publice în Constanţa, instituţia actuală, Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”, continuă să surprindă prin colecţiile de autografe celebre. În 1897, cu un an după înfiinţarea primului club local în care se puteau citi cărţi, o scriitoare franceză oferă pe una din cărţile ei, best-seller mondial, un autograf Reginei Elisabeta a României, prima regină consort (soţia lui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen). Cartea cu autograf a ajuns în colecţia instituţiei constănţene, alături de alte manuscrise şi opere aparţinând unor autori celebri.

Povestea manuscriselor şi cărţilor cu autograf e mai mult decât fascinantă chiar şi pentru cititorii ocazionali. Interesant este modul cum se constituie profilurile psihologice ale celor care dedică, prin autograf, cărţi cititorilor, în general, sau prietenilor ori personalităţilor de care sunt legaţi. De exemplu, Ion Creangă şi Nichita Stănescu sunt de o „modestie” dezarmantă, autografiind pur şi simplu cu numele de pe copertă. Marin Sorescu şi Adrian Păunescu se arată darnici faţă de iubitorii de poezie de la malul mării, cărora le oferă „sufletul” (Sorescu) sau le închină „omagiul” (Păunescu).

Emoţionante sunt autografele unor autori de-ai locului, care mărturisesc în povestirile lor istoria zbuciumată a etniei căreia îi aparţin sau genealogia neamului vechi din care se trag. O căutare dramatică de a lega punţi către lume reiese din majoritatea autografelor. „Mediatizarea unor astfel de colecţii atrage cititori din toate categoriile. E, aici, o arhivă vie de suflete care vorbesc peste veacuri”, ne-a declarat Corina Apostoleanu.

Una din perlele instituţiei este autograful scriitoarei franceze Hermine Lecomte de Nouy, pe „Amitié amoureuse”, carte care avea să o consacre la nivel mondial, oferit Reginei Elisabeta. Spre deliciul imediat al cititorilor, oferim textul integral şi în original al acesteia: „A sa Majesté la reine Elisabeth de Roumanie hommage lointain et reconnaisance d\'un auteur qui a toujours vive ce en son cœur et en son esprit, le souvenir des heures exquises pasées auprés de Carmen Sylva. H. Lecomte de Nouy. 1er Février 1897”. De menţionat că Regina Elisabeta, cunoscută sub numele de Principesa Elisabeth von Wied, a adoptat pseudonimul literar Carmen Sylva ca patroană a artelor, iar în popor i se spunea „Mama răniţilor”, graţie fondării unor instituţii caritabile şi generozităţii ei, nemaiîntâlnite la o figură princiară.