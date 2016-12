Automat de bilete RATC, “atacat” de hoţi

Trei automate de bilete ale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa (RATC) au fost ţintele hoţilor în ultimele zile. Cea mai recentă lovitură de acest gen ar fi putut avea loc în noaptea de marţi spre miercuri, atunci cînd persoane necunoscute au încercat să spargă un aparat montat într-o staţie de autobuz din zona Brotăcei. Nu au reuşit însă, pentru că sistemul de alarmă s-a declanşat, iar la faţa locului au sosit agenţii de pază ai Regiei. “Am cerut ajutorul poliţiştilor şi am mers în staţia de autobuz din zona Brotăcei. Cînd am ajuns acolo, am văzut o maşină marca Audi, cu numere de Bulgaria, care avea motorul pornit şi în care se afla doar şoferul. Alţi trei tineri stăteau pe trotuar, în apropierea automatului de bilete”, a declarat Marin Holban, şeful Biroului Siguranţă din cadrul RATC Constanţa. În scurt timp, la locul faptei au ajuns şi poliţiştii, care i-au escortat pe cei patru tineri la sediul Secţiei 2. În portbagajul autoturismului au fost găsite două leviere, însă poliţiştii spun că nu au avut suficiente probe pentru a începe cercetarea celor patru indivizi, care au fost lăsaţi să plece acasă. Reprezentanţii Regiei spun că, în ultimele zile, alte două automate de bilete au fost vizate de bandele de hoţi. “În noaptea de duminică a fost spart un automat de bilete, din care s-a furat suma de 105 lei. Luni noapte, a mai existat o tentativă de furt la un aparat din zona Gării, dar hoţii au fost nevoiţi să renunţe. Avînd în vedere modul de operare comun, cred că este vorba despre aceleaşi persoane”, a mai spus Marin Holban. Poliţiştii continuă cercetările pentru a da de urma autorilor.