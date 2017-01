Automate de bilete RATC în toată Constanţa

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa a instalat în principalele zone ale oraşului, respectiv cele mai aglomerate trasee de transport, automate pentru bilete. Călătorul care aşteaptă în staţie ultimul autobuz are acum la dispoziţie, la orice oră, bilete RATC. Primul automat de acest gen din Constanţa a fost montat în zona Delfinariu, în staţia liniei 40 (spre Campus). „Aparatele funcţionează cu bancnote - un leu, zece lei etc. - şi monede. Dacă se introduce o sumă mai mare decît costă biletul, aparatul dă rest în monede de 50 de bani şi de 10 bani. Se pot comanda maximum patru bilete. În funcţie de comanda făcută, se introduce suma”, a declarat Florin Ghiurău, reprezentantul firmei orădene care produce aparatele şi care a supervizat montarea primului automat în Constanţa. Celelalte aparate promise au fost montate, conform programului pe care RATC şi-l propusese. Astfel, în zona centrală, cap de linie 42/43, Brotăcei, Poşta 4, Tomis III, Dacia, CET, Abator şi în mai multe puncte din zona Gării au fost montate automate de bilete. „Urmează să mai vină trei aparate, care vor avea publicitate şi care vor afişa electronic traseele. Aceste aparate se vor afla pe toate traseele oraşului. Aparatele sînt monitorizate permanent, avînd o antenă şi un GPS intern. Firma care se ocupă de implementarea acestui produs pe piaţa constănţeană monitorizează permanent aparatele, avînd şi două maşini în traseu. Hoţii nu au, practic, ce să fure”, a atras atenţia specialistul orădean. Mecanismul după care funcţionează aceste aparate este simplu şi gîndit în aşa fel încît să-i descurajeze pe hoţi. Există în automate o rolă cu hîrtie foarte sensibilă, pe care este imprimată informaţia de pe bilet - preţul, textul, linia, valabilitatea etc. Toate aceste informaţii se modifică de pe internet. RATC atrage atenţia că vandalizarea sau distrugerea acestor aparate nu fac decît să îngrădească dreptul cetăţeanului la libera circulaţie şi la educarea prin mijloace tehnologice performante.