În România ar putea fi introduse, pînă la sfîrşitul anului, automate pentru PET-uri, astfel că oricine va dori să returneze o sticlă de plastic va primi în schimb un bon valoric pe care să îl folosească la cumpărături, a anunţat ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi. Demnitarul, aflat la o conferinţă de presă organizată cu ocazia Conferinţei europene pentru implementarea şi aplicarea legislaţiei de mediu, a precizat că introducerea garanţiei pentru returnarea PET-urilor în magazine este mai greu de realizat şi că o soluţie mai simplă este punerea în funcţiune a unor automate. “La prima vedere este simplu. În luna aprilie m-am grăbit să fac afirmaţia aceasta, cum spunea Silvian (Silvian Ionescu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu - n.r.), care a preluat-o frumos şi i-a spus buy back. Eu atunci am spus taxă de PET. Prost, nu este taxă, pentru că nu măreşte preţul. Interiorul, produsul este acelaşi, poate să mă coste la fel dacă duc sticla înapoi sau pot să dau ceva în plus pentru poluarea pe care pot să o fac. Există şi sistemul din Europa, de automate, care preiau sticlele goale de plastic sau cutiile de aluminiu contra unui bon valoric ce se poate folosi în general în supermarket-ul unde este amplasat acel automat”, a afirmat Nicolae Nemirschi. Potrivit ministrului, amplasarea de automate de PET-uri ar fi mai simplă decît introducerea garanţiei de PET-uri, pentru că nu ar fi implicate decît societăţi private. “Chestiunea aceasta cred că va veni mai repede decît garanţia, pentru că aici este o formulă care se tratează în mod privat între deţinătorul de maşină, proprietarul hipermarket-ului, colectorul şi reciclatorul, în final. Cercul acesta se poate închide mai uşor, pentru că este o relaţie numai între privaţi. Şi din discuţiile pe care le-am avut în ultimele două-trei săptămîni cu cei specializaţi, este posibil ca, pînă la sfîrşitul anului, să vedem aceste automate”, a afirmat Nemirschi. Ministrul a spus că introducerea garanţiei pentru PET-uri poate avea impact negativ în zona economică şi de aceea trebuie gîndită foarte bine. “Garanţia, după ce am citit experienţa Uniunii Europene, trebuie făcută cu foarte mare atenţie, pentru că există mari producători de astfel de ambalaje care, la un moment dat, pot ridica nişte probleme reale din punct de vedere financiar, dar se poate găsi un echilibru, s-a găsit şi în altă parte”, a mai spus Nemirschi.