Automobil Clubul Român protestează faţă de noul sistem de monitorizare a şoferilor

Poliţiştii cer interzicerea prin lege a dispozitivelor antiradar, automobiliştii vor menţinerea detectoarelor şi resping noul sistem de monitorizare a şoferilor. Intenţia Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) de a modifica legislaţia rutieră, prin introducerea poliţiştilor în ţinută civilă, care să monitorizeze traficul cu echipamente de înregistrare video, a fost primită cu reticenţe de reprezentanţii Automobil Clubului Român (ACR). "Actuala legislaţie rutieră are multe neajunsuri care au apărut în cele şase luni trecute de la aplicarea sa. Am transmis Direcţiei Poliţiei Rutiere unele propuneri de modificare a actualei legislaţii rutiere şi aşteptam să ni se solicite participarea la întocmirea unor propuneri general acceptate", se arată într-un comunicat remis de ACR. Organizaţia automobiliştilor consideră că sistemele de supraveghere video performante sînt folosite în multe state, însă doar pentru creşterea fluenţei traficului, nu şi pentru sancţionarea contravenţiilor. În plus, automobiliştii apreciază că interzicerea detectoarelor de radar nu va contribui la reducerea numărului de accidente de circulaţie. "Într-o desconsiderare totală faţă de societatea civilă - asociaţii, sindicate, uniuni profesionale, iată că Poliţia, după ce ne-a arătat poliţistul de placaj sau carton pe post de sperietoare, ne facilitează şi prezenţa poliţistului acoperit", se mai precizează în comunicatul ACR.