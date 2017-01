Automobilul viitorului, prezentat de studenţii constănţeni

Studenţii specializării Autovehicule Rutiere (AR), din cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, au demonstrat, încă o dată, că nimic nu este imposibil, dacă vrei cu adevărat un lucru. Continuând tradiţia generaţiilor trecute, absolvenţii din acest an ai AR, formele de învăţământ la zi şi învăţământ la frecvenţă redusă, au realizat un nou prototip de autovehicul, de această dată conceput special pentru traficul aglomerat din marile oraşe. „Fiecare generaţie care a absolvit a avut prototipul ei. Am continuat tradiţia şi în acest an, cu „smARty”, un automobil realizat în totalitate de studenţi”, a declarat coordonatorul specializării AR, prof. univ. ec. dr. ing. Laurenţiu Manea. Prezentarea oficială a conceptului „smARty” a avut loc vineri seară, după cursul festiv al studenţilor din ultimul an al AR. Prototipul reprezintă o dorinţă mai veche a studenţilor constănţeni de a se implica în realizarea unui automobil modern, destinat circulaţiei urbane. „Totul a pornit de la pasiunea pentru automobile. Îndrumaţi de prof. Laurenţiu Manea, şi cu sprijinul colegilor de la zi, am realizat, după o muncă de şase luni, acest prototip”, a declarat unul dintre studenţii implicaţi în proiect, Marius Neguşi. Maşina realizată de studenţii AR are 2,5 metri lungime, ceea înseamnă atât economie de spaţiu la parcare, cât şi o mai bună circulaţie prin traficul aglomerat. Spre deosebire de maşinile clasice destinate traficului urban, „smARty” are şi un motor puternic. „A fost gândită ca un automobil de oraş, dar, în acelaşi timp, am vrut să aibă şi performanţe dinamice: mai rapidă, stabilitate etc.”, a spus un alt student implicat în proiect, Cătălin Ilie.