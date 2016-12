Autoportret de Andy Warhol, vândut

Un autoportret uriaş al pictorului Andy Warhol, considerat ”părintele pop-art”, a fost achiziţionat, miercuri, la Londra, pentru suma de 10,8 milioane de lire sterline (12,8 milioane de euro), au anunţat reprezentanţii casei de licitaţii Christie\'s. Tabloul a fost pictat în anul 1967 şi are o suprafaţă de aproape doi metri pătraţi. Descris de experţi ca fiind una dintre cele mai reprezentative şi mai mistice imagini ale artistului, tabloul îl prezintă pe Andy Warhol cu mâna la bărbie, pe un fond dominat de nuanţele de roşu şi de alb. Această pânză face parte din seria de 11 autoportrete uriaşe pe care Andy Warhol le-a pictat în anul 1967, într-o perioadă în care se afla în culmea gloriei. Portretul a fost expus în acelaşi an la Expoziţia Mondială de la Montreal. Opt dintre aceste autoportrete au fost incluse în retrospectiva dedicată acestui artist organizată, în anul 1989, de Muzeul de Artă Modernă din New York. Andy Warhol a murit în 1987, la vârsta de 59 de ani.