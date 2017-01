Autorii luării de ostatici de la nord de Paris ar fi fraţii Kouachi

Fraţii Cherif şi Said Kouachi, suspectaţi în atentatul de miercuri de la Charlie Hebdo, ar fi autorii luării de ostatici care are loc în aceste momente într-o companie din Dammartin-en-Goële, în Seine-et-Marne, relatează RTL.fr. Un vehicul a fost furat în această dimineață, în jurul orei 08.40 (09.40 ora României) la Montagny-sainte-Félicité, în Oise, de doi indivizi înarmaţi cu pistoale automate şi cu semnalmentele fraţilor Kouachi, cei doi suspecţi în atentatul de la Charlie Hebdo. Câteva minute mai târziu, un schimb de focuri a avut loc în Seine-et-Marne, în dreptul localităţii Dammartin-en-Goële, în apropiere de zona unde au loc operaţiunile de căutare a fraţilor Cherif şi Said Kouachi. Mai mulţi bărbaţi aflaţi la bordul unei maşini au tras în forţele de ordine. Un martor ocular, care lucrează în zona industrială din Dammartin-en-Goële a auzit focuri de armă: "Lucrez la depozitul Kuehne Nagel din zona industrială. În urmă cu aproximativ o jumătate de oră am auzit focuri de armă şi în cinci minute era prezentă toată securitate, elicopoterele poliţiei. Ni s-a interzis să ne apropiem de ferestre şi trebuie să rămânem în interiorul depozitului. Nu mai este nicio mişcare nici nu se intră, nici nu se iese". Întreaga comună este încercuită de forţele de ordine cu elicoptere care survolează zona, precum şi echipe ale GIGN şi RAID care sunt mobilizate la faţa locului. Jandarmeria le-a cerut persoanelor din zonă să nu iasă din locuinţe.