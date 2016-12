Autoritatea Naţională pentru Resurse Minerale Campanie de informare şi dezbatere publică

În perioada iulie - noiembrie 2013, Autoritatea Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) desfăşoară o campanie de informare şi dezbatere publică privind gazele de şist. Această campanie se va desfăşura în principal în zonele în care sunt concesionate perimetre cu potenţial de resurse neconvenţionale - Bârlad şi Dobrogea. Un rol central în desfăşurarea campaniei îl are website-ul www.infogazedesist.eu, activ începând de ieri. Realizată cu sprijinul Comisiei Europene (CE) - grant european, campania include o serie de dezbateri şi activităţi de informare al căror obiectiv constă în dezvoltarea unui dialog cu toţi cei interesaţi de procesele de explorare şi exploatare a resurselor neconvenţionale, segment care include şi gazele de şist. Informaţiile se regăsesc şi pe website-ul www.infogazedesist.eu - platformă informativă, cu caracter interactiv, care permite celor interesaţi să transmită sugestii şi întrebări pe această temă. „Securitatea energetică, prin diversificarea surselor de aprovizionare, reprezintă una din preocupările majore ale statelor membre UE. Acest lucru a fost subliniat în nenumărate rânduri de reprezentanţii CE, fiind o problemă care are un impact major asupra economiei europene. Gazele de şist reprezintă o potenţială resursă alternativă care este luată în calcul ca opţiune în mai multe state membre. Am aplicat pentru grantul oferit de CE, prin DG Energy, deoarece este nevoie de o informare echilibrată a cetăţenilor cu privire la etapele de explorare şi exploatare. Pe parcursul acestor luni, specialiştii vor oferi tuturor celor interesaţi detalii privind tehnologia folosită, caracteristicile gazelor de şist, impactul asupra mediului şi sănătăţii populaţiei”, a declarat preşedintele ANRM, Gheorghe Duţu. Principalul obiectiv al acestui proiect vizează asigurarea unui proces corect de informare a cetăţenilor cu privire la resursele neconvenţionale, categorie în care sunt incluse şi gazele de şist. Pentru a asigura un dialog constructiv, bazat pe date pertinente (experienţa internaţională, studii ştiinţifice) platforma www.infogazedesist.eu este administrată de profesionişti, cu experienţă în sectorul explorării şi exploatării resurselor naturale. Secţiunea „Forum” este moderată de prof. univ. Corneliu Dinu, acesta urmând să răspundă întrebărilor celor interesaţi de tema gazelor de şist. „Am decis să mă implic în acest proiect pentru că este nevoie de informaţii corecte în spaţiul public. Oamenii trebuie să aibă o imagine de ansamblu asupra situaţiei. Trebuie să ştie ce reprezintă aceste resurse, care sunt şansele să le avem şi care este orizontul de timp pentru etapele de explorare şi exploatare, care sunt riscurile, dar şi care sunt beneficiile valorificării acestei resurse. Doar pe baza unor astfel de date putem discuta raţional, argumentat. Îmi doresc să primesc cât mai multe întrebări din partea cetăţenilor şi sper să avem o dezbatere din care fiecare să îşi poată forma o opinie în cunoştinţă de cauză”, a declarat prof. univ. Corneliu Dinu.