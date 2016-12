Autorităţile americane reduc bugetul alocat New York-ului pentru combaterea terorismului

Departamentul american pentru Securitate Internă a decis reducerea fondurilor alocate oraşului New York pentru combaterea terorismului, la scurt timp de la deconspirarea celui mai mare complot după atacurile de la 11 septembrie 2001. La cîteva săptămîni după descoperirea complotului organizat de Najibullah Zazi, avînd legături cu al-Qaida, în vederea plasării unor bombe, autorităţile federale au retras, în mod inexplicabil, fonduri destinate finanţării proiectului Big Apple, menit să construiască o reţea de senzori care să detecteze dispozitive nucleare sau radioactive pe o rază de 50 de mile (80,4 kilometri) în interiorul oraşului. ”Este dincolo de puterea mea de înţelegere că la mai puţin de o lună după ce al-Qaida a încercat un atac împotriva oraşului New York, Congresul reduce din fondurile de care oraşul are nevoie pentru a se apăra de un atac cu bombă”, a declarat congresmenul Peter King. Oraşul solicitase 40 de milioane de dolari pentru a construi o reţea în jurul podurilor, tunelurilor şi a altor locaţii, iar Congresul a alocat numai 20 de milioane. Surse din poliţie au declarat că lipsa fondurilor va afecta capacitatea de a crea tehnologii noi menite să detecteze bombele care ar putea intra în oraş.

Între timp, tatăl imigrantului afgan acuzat că a participat la un complot terorist vizînd comiterea unui atentat la New York pentru a marca aniversarea atentatelor din 11 septembrie a fost inculpat joi, pentru că i-a minţit pe anchetatorii FBI. Mohammed Zazi, tatăl lui Najibullah Zazi, a fost inculpat pentru că a dat o declaraţie falsă în legătură cu terorismul internaţional şi naţional, a anunţat Departamentul Justiţiei. El a fost pus în libertate sub supraveghere, după ce a achitat o cauţiune de 50.000 de dolari şi a compărut vineri în faţa unui tribunal. Mohammed Zazi, care a fost arestat la 19 septembrie, ar fi recunoscut că a minţit FBI cînd agenţii l-au întrebat în legătură cu activităţile fiului său. El riscă opt ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat. La rîndul său, Najibullah Zazi se află într-o închisoare din New York, unde a fost inculpat, luna trecută, pentru un complot vizînd provocarea de distrugeri masive pe teritoriul american. Şofer de autobuz în Denver, Colorado, tînărul afgan în vîrstă de 24 de ani este acuzat că a planificat un atentat la New York, cel mai probabil chiar în ziua aniversării atentatelor din 11 septembrie. Procurorii susţin că el deţinea instrucţiuni privind fabricarea bombelor într-un laptop şi cumpărase o mare cantitate de produse chimice care urmau să fie folosite la fabricarea explozibililor. Anchetatorii spun, de asemenea, că el a urmat un antrenament privind folosirea explozibililor la Peshawar, în Pakistan, o regiune aflată în apropierea fiefului al-Qaida.

Iordanian inculpat pentru tentativă de atentat la Dallas

Un iordanian în vîrstă de 19 ani a fost inculpat la Dallas, în Texas, pentru o tentativă de atentat cu maşină-capcană, comisă în septembrie, împotriva unei clădiri înalte din acest oraş, pentru care riscă pedeapsa cu închisoarea pe viaţă. Hosam Maher Husein Smadi a fost inculpat de un mare juriu federal, în special pentru tentativă de folosire a unei arme de distrugere în masă. El a fost arestat la 24 septembrie, de FBI. Marele juriu a stabilit că bărbatul a activat intenţionat un mecanism de la distanţă, pentru a determina explozia a ceea ce credea că este o bombă, plasată în interiorul unui vehicul garat în parcarea subterană a imobilului, situat în centrul oraşului Dallas. FBI organizase o operaţiune de supraveghere în care poliţişti sub acoperire au încercat de mai multe ori să îl împiedice pe Smadi să comită acest atentat. Aceşti poliţişti au pretins că sînt complicii lui, asigurîndu-se că “bomba” era inofensivă. Smadi ar urma să compară în faţa unui judecător din Dallas, săptămîna viitoare.

Miercuri, un bărbat de 29 de ani a fost inculpat într-un caz similar, de data aceasta în Illinois. El a fost arestat la 23 septembrie, în timp ce încerca să detoneze de la distanţă un camion, despre care credea că ar conţine explozibili şi pe care îl parcase în faţa unei clădiri federale, care adăposteşte de asemenea un tribunal la Springfield, capitala statului. Acesta a fost şi el demascat de agenţi FBI infiltraţi. El riscă să fie condamnat tot la pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.