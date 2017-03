Autoritățile de la Beijing promit să redea chinezilor un „cer albastru“

Premierul Li Keqiang a promis duminică să redea chinezilor un "cer albastru", în timp ce țara este din ce în ce mai regulat asfixiată de un nor de poluare toxică, transmite AFP. În discursul solemn rostit la deschiderea sesiunii anuale a Parlamentului, Li s-a arătat hotărât să "poarte un război fără milă pentru a păstra cerul albastru", la două luni după un vârf de poluare în decursul căruia nordul Chinei a fost plasat, pentru șase zile, sub alertă roșie. Numărul doi al regimului comunist a asigurat că guvernul său va întări în acest an normele ecologice și le va aplica de o manieră mai strictă. "Vom închide fără ezitare, potrivit legii", întreprinderile care nu se încadrează în normele de emisie, a declarat premierul Chinei, țară aflată pe primul loc în topul mondial al poluării. Cei care poluează pe ascuns sau care fraudează vor fi pedepsiți cu severitate", a atenționat acesta cadrele regimului. Promițând combaterea poluării "până la victoria finală", șeful guvernului de la Beijing a dat asigurări că "albastrul azuriu se va vedea mai mult în fiecare an".

El a menționat în special poluarea provocată de utilizarea cărbunelui, care asigură încă 62% din balanța energetică a Chinei, chiar dacă ponderea acestei energii poluante în mod special a scăzut cu două puncte anul trecut. Peste trei milioane de gospodării vor trece de la cărbune la electricitate sau gaz în acest an, a indicat Li în fața a 3.000 de deputați ai Adunării Naționale Populare, reuniți la Palatul Poporului din Beijing sub un cer neobișnuit de albastru.