Autorităţile de Sănătate Publică ar putea fi preluate de consiliile judeţene

După ce în urmă cu un an ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a decis că Direcţiile de Sănătate Publică trebuie reorganizate în Autorităţi de Sănătate Publică (ASP), anul acesta ministrul de resort are o altă idee şi face din nou schimbări. Nicolăescu a declarat că reorganizarea Autorităţilor de Sănătate Publică pe zone de dezvoltare economică va fi finalizată, la nivel de cadru legal, pînă la sfîrşitul acestui an, iar din 2008, aceasta va fi implementată. Mai mult decît atît, ministrul Sănătăţii susţine că desfiinţarea ASP-urilor face parte din programul de descentralizare a sistemului sanitar. "În ceea ce priveşte desfiinţarea autorităţilor de sănătate publică lucrurile sînt simple şi clare. Am anunţat de o jumătate de an că începem descentralizarea sistemului. Aceasta presupune, printre altele, şi flexibilizare de structuri şi de trecere de competenţe de la administraţia publică centrală către structuri ale administraţiei locale. Probabil o serie de activităţi ale autorităţilor de sănătate publică de astăzi vor fi preluate de Consilii Judeţene şi municipale. Probabil că o serie de atribuţii pe care astăzi le au ASP-urile vor trece la structurile noastre regionale", a declarat ministrul, care susţine că regionalizarea va avea ca efect debirocratizarea sistemului.

Nicolăescu este de părere că noile autorităţi care ar urma să fie funcţionale din 2008 vor avea toate atribuţiile din domeniul sănătăţii publice, la nivel de regiune, de la cele privind bolile transmisibile, la cele de siguranţă a alimentelor. "Faptul că regiunea va lucra la nivel de judeţ cu birouri sau cu servicii este neimportant. Ne-am propus să ducem procesul de descentralizare pînă la sfîrşitul anului, să îl realizăm din punct de vedere al actelor normative, iar din 2008 să îl implementăm", a mai spus Nicolăescu. Ministrul a motivat necesitatea acestei noi reorganizări a ASP-urilor, la abia un an de la ultimele modificări de structură, referindu-se la schimbările legislative. "Anul trecut, am reorganizat ASP-urile, anul acesta le aducem alte schimbări. Vă aduc aminte că atunci cînd am făcut legea sănătăţii nu era legea descentralizării. Ca urmare, trebuie să ne adaptăm, să reaşezăm structurile", a precizat ministrul.