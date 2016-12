Autorităţile din SUA caută doi deţinuţi periculoşi care au evadat săpând un tunel

Doi deţinuţi condamnaţi pentru crime au evadat, printr-un tunel, dintr-o închisoare de securitate maximă din statul american New York, anunţă guvernatorul regional, Andrew Cuomo, citat de USA Today. "A fost un plan elaborat în detaliu", a declarat Cuomo, precizând că cei doi deţinuţi sunt căutaţi activ de autorităţi. "Richard Matt, în vârstă de 48 de ani, şi David Sweat, 34 de ani, sunt doi indivizi periculoşi", a atras atenţia guvernatorul statului New York. Cei doi au evadat din Penitenciarul Clinton, situat în Dannemora (statul New York), în apropierea frontierei cu Canada. David Sweat este condamnat la închisoare pe viaţă pentru uciderea unui agent de poliţie. Richard Matt este condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omor calificat. Cei doi deţinuţi, care erau în celule alăturate, au reuşit să evadeze săpând un tunel.